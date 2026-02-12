Κακόβουλη ενέργεια πίσω από τις φωτιές που ξέσπασαν τα ξημερώματα της Πέμπτης σε όχημα στη Λεμεσό και σε αυτοκίνητα της Υπηρεσίας Θήρας στην Ευρύχου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στη 1:25 μετά τα μεσάνυκτα, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε οχήματα της Υπηρεσίας Θήρας, που βρίσκονταν σταθμευμένα σε χώρο στάθμευσης οχημάτων, του Κοινοτικού Συμβουλίου Ευρύχου.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις.

Μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατέσβησαν την πυρκαγιά, η οποία προκάλεσε ζημιές σε τρία οχήματα της Υπηρεσίας Θήρας, από τα οποία το ένα είναι Πυροσβεστικό όχημα.

Την ίδια ώρα. η ώρα 03:42 λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε ανοικτό χώρο στη Λεμεσό.

Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη Λοχία Βασίλη Κρόκου με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 03:55. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το εν λόγω όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Θα ακολουθήσει διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.