Τη διερεύνηση της καταγγελίας που αφορά περιστατικό με 72χρονη ασθενή στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας ανακοίνωσε ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Σε επίσημη τοποθέτησή του, ο Οργανισμός αναφέρει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό θα τύχει πλήρους και ενδελεχούς διερεύνησης, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών. Όπως σημειώνεται, στόχος είναι η διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης και η διασφάλιση της διαφάνειας.

Παράλληλα, ο ΟΚΥΠΥ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια της 72χρονης, υπογραμμίζοντας τη συμπαράστασή του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Υπενθυμιζεται ότι η οικογένεια κατέθεσε επίσημη καταγγελία προς τον Υπουργό Υγείας, τη Γενική Διευθύντρια του ΟΑΥ και τον Εκτελεστικό Διευθυντή του ΟΚΥπΥ υπεβλήθη για τις συνθήκες νοσηλείας στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, με αφορμή τον θάνατο της 72χρονης Κωνσταντίας Νικολάου τα ξημερώματα της 18ης Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την επιστολή της οικογένειας, η ασθενής μεταφέρθηκε στις 17 Ιανουαρίου στις 16:00 στο νοσοκομείο με έντονη αδιαθεσία λόγω COVID-19 και, όπως καταγγέλλεται, πέρασαν πέντε ώρες και επανειλημμένες οχλήσεις μέχρι να εξεταστεί από ιατρό, ο οποίος έκανε λόγο για σήψη. Η ασθενής εισήχθη στη Μονάδα Λοιμωδών Νοσημάτων, εν μέσω αυξημένης πίεσης στο νοσηλευτήριο λόγω σοβαρού περιστατικού με πυροβολισμούς στην πόλη.

Η οικογένεια αναφέρει ότι ο εφημερεύων ιατρός τους διαβεβαίωσε πως δεν υπήρχε λόγος παραμονής συγγενικού προσώπου, ενώ αργότερα, σε επικοινωνία για τη χορήγηση απαραίτητης φαρμακευτικής αγωγής, έλαβαν διαβεβαίωση ότι τα φάρμακα θα δίνονταν κανονικά. Στις 03:51 τα ξημερώματα, σε νέα τηλεφωνική επικοινωνία, νοσηλεύτρια φέρεται να ανέφερε ότι «όλα είναι μια χαρά», ωστόσο στις 04:17 η οικογένεια ενημερώθηκε ότι η 72χρονη κατέληξε από ανακοπή καρδιάς.

Η καταγγελία θέτει σοβαρά ερωτήματα για την παρακολούθηση της ασθενούς, τη λειτουργία του εξοπλισμού καταγραφής ζωτικών σημείων και την έγκαιρη ενεργοποίηση διαδικασιών ανάνηψης. Οι συγγενείς υποστηρίζουν επίσης ότι κατά την άφιξή τους διαπίστωσαν πως δεν της είχαν χορηγηθεί τα φάρμακά της, ενώ το μπουκάλι νερού δίπλα της παρέμενε σφραγισμένο.

Η οικογένεια ζητεί άμεση και πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ενίσχυση της στελέχωσης του νοσοκομείου και διασφάλιση ότι οι ασθενείς δεν θα παραμένουν χωρίς συνεχή και ουσιαστική παρακολούθηση, κάνοντας λόγο για συνθήκες που, όπως υποστηρίζουν, θέτουν ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο.

