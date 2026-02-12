Σειρά ενεργειών και μέτρων, με στόχο τον εξορθολογισμό της χρήσης και την εξοικονόμηση νερού, λαμβάνει ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ) και στο πλαίσιο αυτό θα προχωρήσει, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, σε μείωση των πιέσεων στα δίκτυα ύδρευσης από τις 24 Φεβρουαρίου.

Τα μέτρα από τον ΕΟΑΛ λαμβάνονται λόγω της «της ιδιαίτερα δύσκολης υδατικής κατάστασης που διανύει η χώρα μας» και μετά την εξαγγελία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για μείωση της προμήθειας νερού στους ΕΟΑ κατά 10%.

Ως εκ τούτου, αναφέρει, «βάσει των Περί Υδατοπρομήθειας Κανονισμών που ισχύουν και προς αποφυγή του κινδύνου μη επαρκούς υδροδότησης, κυρίως σε ψηλά κτίρια, υπενθυμίζεται στους καταναλωτές η υποχρέωσή τους να διαθέτουν ντεπόζιτο νερού χωρητικότητας οκτακοσίων (800) λίτρων τουλάχιστον για εξυπηρέτηση κάθε υποστατικού».

Στις πολυκατοικίες, προστίθεται στην ανακοίνωση, θα πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένο ντεπόζιτο στο ισόγειο ή στο υπόγειο της οικοδομής, με αντλητικό σύστημα σε λειτουργική κατάσταση, για την προώθηση του νερού προς τα ανεξάρτητα ντεπόζιτα των διαμερισμάτων στην οροφή, των οποίων η χωρητικότητα πρέπει να είναι τουλάχιστον οκτακοσίων (800) λίτρων το καθένα. «Νοείται ότι το σύστημα θα πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργήσιμη κατάσταση», επισημαίνει.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι ενέργειες μείωσης των πιέσεων στα δίκτυα θα εκκινήσουν την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026 και παρακαλούνται οι καταναλωτές όπως, μέχρι την ημερομηνία αυτή, τοποθετήσουν τα προαναφερόμενα συστήματα όπου δεν υπάρχουν ή / και ελέγξουν την ορθή λειτουργία τους, έτσι ώστε να τεθούν σε λειτουργία σε περίπτωση ανάγκης.

Τέλος, ο ΕΟΑ Λάρνακας «καλεί το κοινό να συμβάλει ενεργά στην προσπάθεια εξοικονόμησης νερού, τονίζοντας ότι η συνεργασία όλων είναι καθοριστικής σημασίας για την αποφυγή μελλοντικών περικοπών».

Πηγή: ΚΥΠΕ