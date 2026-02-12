Στη Λευκωσία θα βρεθεί ο πρώην δήμαρχος της Χερσώνας, Βολοντομίρ Μικολαϊένκο, ο οποίος είχε κρατηθεί από τις ρωσικές αρχές, προκειμένου να συμμετάσχει σε εκδήλωση για το ζήτημα των Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 24 Φεβρουαρίου, στις 18:00, στο Strovolos Municipal Theatre, με πρωτοβουλία της Embassy of Ukraine in the Republic of Cyprus, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης τεσσάρων ετών από τη ρωσική πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία.

Συζήτηση για τους αιχμαλώτους και την απελευθέρωσή τους

Ο Μικολαϊένκο θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης με αντικείμενο τη μεταχείριση των αιχμαλώτων και τις προσπάθειες για την απελευθέρωσή τους. Στην ίδια συζήτηση θα λάβουν μέρος η επικεφαλής του περιφερειακού κέντρου του Συντονιστικού Επιτελείου για τους Αιχμαλώτους Πολέμου, Γιούλια Παβλιούκ, καθώς και ο δημοσιογράφος του ουκρανικού πρακτορείου UNIAN, Ντμίτρο Χιλιούκ, ο οποίος έχει επίσης απελευθερωθεί από ρωσική αιχμαλωσία.

Η παρουσία προσώπων που βίωσαν προσωπικά την κράτηση αναμένεται να προσδώσει ιδιαίτερο βάρος στη συζήτηση, αναδεικνύοντας τις ανθρωπιστικές και νομικές διαστάσεις του ζητήματος.

Έκθεση φωτογραφίας «Kherson during the war»

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί και φωτογραφική έκθεση της Αμερικανίδας δημοσιογράφου Zarina Zabrisky με τίτλο «Kherson during the war», με εικόνες από την καθημερινότητα και τις συνέπειες του πολέμου στην πόλη.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την οργάνωση Voice of Ukraine, το Συντονιστικό Επιτελείο για τη Μεταχείριση Αιχμαλώτων Πολέμου και τη μη κυβερνητική οργάνωση «UA Experts».

Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο του 2025 ο Μικολαϊένκο είχε αποστείλει επιστολή στήριξης προς κατοίκους της Χερσώνας που δικάζονται στη Ρωσική Ομοσπονδία, καταγγέλλοντας τις διαδικασίες ως παράνομες.



