Σοβαρό ζήτημα ευθύνης της Πολιτείας ως προς τη διασφάλιση επαρκών και άμεσα ενεργοποιήσιμων μηχανισμών διακομιδής ασθενών σε επείγουσες περιπτώσεις, εγείρει, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), το γεγονός ότι ένας άνθρωπος έχασε "την ευκαιρία ζωής", όχι για ιατρικούς λόγους, αλλά λόγω αδυναμίας έγκαιρης αεροδιακομιδής.

Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία αφού εκφράζει συγκλονισμό και βαθιά της θλίψη για το γεγονός, λέει ότι αναμένει από το Υπουργείο Υγείας την πλήρη διερεύνηση των γεγονότων και την επίσημη ενημέρωση της κοινωνίας, κατά πόσον υπήρξε κενό, σε ποιο επίπεδο εντοπίζεται και ποιες συγκεκριμένες αλλαγές θα προωθηθούν.

Κατά την ΟΣΑΚ, η Κύπρος, ως κράτος και νησί οφείλει να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες της με επαρκείς και διασφαλισμένους μηχανισμούς, χωρίς να παραμένει εγκλωβισμένη σε διαδικασίες μέσω φορέων που εδρεύουν σε άλλες χώρες.

Επίσης η Ομοσπονδία αναφέρει ότι από το 2024, με τεκμηριωμένη γραπτή μελέτη προς την Κυβέρνηση και στο πλαίσιο θεσμικών παρεμβάσεων, επανέφερε το θέμα ζητώντας τη δημιουργία ανεξάρτητου φορέα προνοσοκομειακής φροντίδας, με επαρκή στελέχωση, εξοπλισμό και διασφαλισμένη δυνατότητα άμεσης αεροδιακομιδής για κάθε επείγουσα ανάγκη.

Συμπληρώνει ότι η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει ότι η ετοιμότητα του συστήματος δεν θα δοκιμάζεται σε βάρος των ασθενών, ευχόμενη να εξευρεθεί το συντομότερο δυνατό νέο μόσχευμα και να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα ώστε να μη βρεθεί κανένας άλλος ασθενής σε αντίστοιχη θέση.