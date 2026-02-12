Ένας 26χρονος συνελήφθη χθες αναφορικά με υπόθεση απόπειρας φόνου εναντίον 21χρονου, η οποία διαπράχθηκε την Τρίτη στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, εξασφαλίστηκε μαρτυρία και κατ’ επέκταση δικαστικά εντάλματα σύλληψης εναντίον δύο προσώπων ηλικίας 25 και 26 ετών.

Ο 26χρονος συνελήφθη χθες και αναμένεται σήμερα να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για σκοπούς κράτησής του, ενώ το δεύτερο πρόσωπο, ηλικίας 25 ετών, συνεχίζει να καταζητείται.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.