Για πρώτη φορά, υπερσύγχρονα κινεζικά ρομπότ έφτασαν στην Πάφο για να γιορτάσουν την Κινεζική Πρωτοχρονιά του Αλόγου 2026.

Η συγκέντρωση και οι εορταστικές εκδηλώσεις έγιναν στην πλατεία μπροστά από το Δημοτικό Μέγαρο Πάφου. Παρότι από το απόγευμα σημειωνόταν ελαφρά βροχόπτωση στην πόλη, δεκάδες Κινέζοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και, με γιορτινή διάθεση, συμμετείχαν στους εορτασμούς για το νέο έτος που γιορτάζεται στην πατρίδα τους.

Την κινεζική κοινότητα της Κύπρου υποδέχθηκε ο ομοεθνής τους και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Πάφου, Αλέξανδρος Jiang, ο οποίος τους καλωσόρισε θερμά και αναφέρθηκε στις άριστες σχέσεις και τη στενή συνεργασία που διατηρεί η κινεζική κοινότητα με τους Κύπριους πολίτες και τις αρμόδιες αρχές.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον προκάλεσε, τόσο στους πολλούς Κύπριους όσο και στους ξένους επισκέπτες που βρέθηκαν στον χώρο, η παρουσία Κινέζων κατασκευαστών και προγραμματιστών ρομπότ. Οι ειδικοί παρουσίασαν εντυπωσιακές εφαρμογές σύγχρονης τεχνολογίας, με ρομπότ να επιδεικνύουν τεχνικές πολεμικών τεχνών υψηλού επιπέδου, ακόμη και να «αναμετρώνται» με αθλητές, αφήνοντας το κοινό κυριολεκτικά άφωνο.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες του Alexandros Jiang:

