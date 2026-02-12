Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο προσώπων. Συνελήφθη συγκεκριμένα ένα πρόσωπο στην επαρχία Λεμεσού, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απαίτησης χρημάτων με απειλές, και κλοπής από πρόσωπο, καθώς και ένα πρόσωπο στην επαρχία Αμμοχώστου, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση βίας στην οικογένεια.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 227 οχήματα και ελέγχθηκαν 297 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 29 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 64 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και δέκα διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Από τις καταγγελίες που έγιναν ξεχωρίζουν οι 45 καταγγελίες οδηγών οχημάτων για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν εννέα οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.