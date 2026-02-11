Το Υφυπουργείο Πολιτισμού αποχαιρετά τον γνωστό συγγραφέα, φιλόλογο, μελετητή και πνευματικό εργάτη Κώστα Κατσώνη, σημειώνοντας ότι υπήρξε λαμπρό παράδειγμα ανθρώπου του λόγου και της παιδείας, με πλούσια δράση στη λογοτεχνία, την έρευνα και την εκπαίδευση.

Σε ανακοίνωση Τύπου το Υφυπουργείο προσθέτει ότι τιμήθηκε για το ήθος και την προσφορά του στην εκπαίδευση και τη λογοτεχνία με πολλές διακρίσεις από φορείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, ενώ προτάθηκε για το Διεθνές Βραβείο Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) 2026 τόσο από τον ΚΣΠΝΒ – Κυπριακό Τμήμα IBBY όσο και τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου – Ελληνικό Τμήμα IBBY αντίστοιχα, αναφέροντας ότι η μνήμη του θα μείνει ανεξίτηλη στις καρδιές όσων τον γνώρισαν και σε όλους όσους αγαπούν τα γράμματα και τον πολιτισμό, στους οποίους ο αδόκητος χαμός του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Περαιτέρω αναφέρει ότι διετέλεσε για 38 χρόνια λειτουργός στη δημόσια εκπαίδευση της Κύπρου, ενώ κατείχε διδακτορικό δίπλωμα στην παιδική και νεανική λογοτεχνία από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Αναφέρει πως το πλούσιο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει ποίηση, πεζογραφία, ιστορικές μελέτες, δοκίμια, σημαντικά άρθρα και μελετήματα για τη λογοτεχνία, ανθολογίες λογοτεχνικών κειμένων, καθώς και πλήθος δημοσιευμάτων σε περιοδικά και εφημερίδες. Υπήρξε ένας από τους εμπνευστές και ιδρυτές του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου, τον οποίο υπηρέτησε επί σειρά ετών ως πρόεδρος και μέλος. Τα τελευταία χρόνια τιμήθηκε με τον τίτλο του Επίτιμου Προέδρου του ΚΣΠΝΒ, επισφραγίζοντας τη διαχρονική και ουσιαστική συμβολή του στον χώρο του παιδικού και νεανικού βιβλίου.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η μακρόχρονη ευθύνη του για την έκδοση του περιοδικού «Ανέμη» του ΚΣΠΝΒ, το οποίο κατέστη σημείο αναφοράς για τα κυπριακά γράμματα και ιδίως για την παιδική λογοτεχνία. Παράλληλα, υπήρξε μέλος της εκδοτικής ομάδας του περιοδικού τέχνης «Ο Κύκλος», που εκδιδόταν στη Λάρνακα κατά την περίοδο 1980–1986.

Πηγή: ΚΥΠΕ