Αύριο Τσικνοπέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 μποφόρ και παροδικά στα νότια, πολύ ισχυροί 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ της Πέμπτης ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα ορεινά.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Την Πέμπτη και την Παρασκευή στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 12 στα βόρεια παράλια, γύρω στους 14 στα υπόλοιπα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά πιθανό να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 μποφόρ και παροδικά στα νότια, πολύ ισχυροί 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη αλλά σταδιακά στα προσήνεμα θα καταστεί ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, γενικά μέτριοι 4 μποφόρ αλλά αρχικά στα προσήνεμα, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Παρασκευή και σταδιακά μικρή άνοδο το Σαββατοκύριακο για να παραμείνει πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.