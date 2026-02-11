Διάταγμα πενθήμερης προσωποκράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον 49χρονου επιχειρηματία, ο οποίος συνελήφθη την Τρίτη, ως ύποπτος, για την υπόθεση εμπρησμού πολυτελών οχημάτων, που σημειώθηκε στις 25 Ιανουαρίου, σε εκθεσιακό χώρο πώλησης αυτοκινήτων.

Ο 49χρονος συνελήφθη στη βάση μαρτυρίας και δικαστικού εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε εναντίον του, ενώ σε έρευνα στην κατοικία και στο αυτοκίνητο του εντοπίστηκαν περίπου 18 χιλιάδες ευρώ, σε μετρητά, δυο ομοιώματα πιστολιού και πέντε κινητά τηλέφωνα, τα οποία παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Της σύλληψης του 49χρονου, ο οποίος φέρεται να αρνείται εμπλοκή, είχε προηγηθεί η σύλληψη κι ενός 28χρονου, που χθες τέθηκε υπό εξαήμερη προσωποκράτηση.

Οι εξετάσεις του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζονται.

Πηγή: ΚΥΠΕ