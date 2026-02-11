Την Τετάρτη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συζήτησε πρόταση νόμου των Βουλευτών του ΔΗΣΥ, Πρόδρομου Αλαμπρίτη, Φωτεινής Τσιρίδου και Νίκου Γεωργίου, που αφορά στην τροποποίηση του Νόμου περί Πυροβόλων και μη Πυροβόλων Όπλων με στόχο να κατοχυρωθεί το άθλημα της αεροσφαίρισης (airsoft).

Σε δήλωσή του μετά το τέλος της συνεδρίασης της Επιτροπής, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, ανέφερε ότι η αεροσφαίριση «αποτελεί ένα σύγχρονο, διεθνώς αναγνωρισμένο και διαρκώς αναπτυσσόμενο άθλημα», προσθέτοντας ότι «στην Κύπρο εκατοντάδες νέοι ασχολούνται με αυτό το άθλημα, το οποίο μέχρι σήμερα δεν ρυθμίζεται νομοθετικά ως προς τη φύση της δραστηριότητας και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται».

Ο κ. Αλαμπρίτης εξήγησε ότι με την πρόταση νόμου «προωθείται η νομοθετική ρύθμιση της κατοχής και χρήσης του ομοιώματος αεροσφαίρισης, ώστε να τεθούν οι βάσεις για την υπεύθυνη και ελεγχόμενη ανάπτυξη του αθλήματος. Η ρύθμιση προβλέπει τη θέσπιση συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων για την κατοχή και χρήση ομοιωμάτων σύμφωνα με πρότυπα και πρακτικές που υιοθετούνται σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», συμπλήρωσε.

«Αναμένουμε από τις αρμόδιες αρχές, την Αστυνομία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης το επόμενο δεκαπενθήμερο να συναντηθούν με την Ομοσπονδία Αεροσφαίρισης και να προωθήσουν σύντομα νομοσχέδιο στη Βουλή, αλλιώς θα προχωρήσουμε με την πρόταση νόμου για να κατοχυρωθεί το άθλημα στην Κύπρο», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ