Την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να αποφευχθούν περικοπές νερού, ακόμη και υπό συνθήκες έντονης λειψυδρίας, υπογράμμισε η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του Σίγμα Όπως ανέφερε, η στρατηγική του Υπουργείου στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: την ενίσχυση των υδατικών έργων με νέες αφαλατώσεις, τη βελτίωση και θωράκιση του συστήματος διανομής και τη λελογισμένη χρήση από πολίτες και επιχειρήσεις.



Ενίσχυση με νέες αφαλατώσεις – Στόχος οι 10 μέχρι τέλους έτους

Η κ. Παναγιώτου ανέφερε ότι η κυβέρνηση παρέλαβε πέντε μόνιμες μονάδες αφαλάτωσης και μέσα σε έναν χρόνο προστέθηκαν δύο κινητές μονάδες, σε Κισσόνεργα και Μονή. Μέχρι τον Μάρτιο αναμένεται να προστεθούν ακόμη δύο, με τον συνολικό αριθμό να φτάνει τις εννέα.

«Μέχρι το τέλος του χρόνου θέλουμε να ξεπεράσουμε και να έχουμε διψήφιο αριθμό αφαλατώσεων», τόνισε, σημειώνοντας ότι πρόκειται για έργα μεγάλης κλίμακας που ενισχύουν ουσιαστικά τη δυναμικότητα του συστήματος.

Αναφορικά με τις 14 κινητές μονάδες που παραλήφθηκαν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συνολικής δυναμικότητας 15.000 κυβικών μέτρων, η Υπουργός ανέφερε ότι λειτουργούν όλες, πλην δύο που παρουσιάζουν τεχνικά προβλήματα και αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος του μήνα.



Περιβάλλον και διαφάνεια στο επίκεντρο

Απαντώντας σε επικρίσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων για έλλειψη διαφάνειας και πιθανή επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις αφαλατώσεις, η Υπουργός διαβεβαίωσε ότι όλα τα έργα προκηρύσσονται μέσω διαγωνισμών και εφαρμόζονται αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι, ανάλογα με τη δυναμικότητα κάθε μονάδας.

«Η Κύπρος έχει σχεδόν 30 χρόνια εμπειρίας στις αφαλατώσεις. Τα αρμόδια τμήματα γνωρίζουν πώς να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν πιθανά προβλήματα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι οι όροι λειτουργίας επιθεωρούνται συστηματικά.



Άρδευση και επαναχρησιμοποίηση – Αξιοποιείται το 90% του ανακυκλωμένου νερού

Σε ό,τι αφορά το αρδευτικό νερό, η κ. Παναγιώτου σημείωσε ότι λειτουργούν εννέα σταθμοί τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων, μέσω των οποίων η Κύπρος αξιοποιεί περίπου το 90% του επεξεργασμένου νερού για άρδευση – ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ.

Για το έργο της Τερσεφάνου, διευκρίνισε ότι είχε προκηρυχθεί το 2019 χωρίς τα απαραίτητα έργα σύνδεσης, τα οποία υλοποιούνται τώρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το 2027. Αντίστοιχα, για τη Μια Μηλιά έκανε λόγο για δύο ξεχωριστά έργα, εκ των οποίων το μεγαλύτερο προϋποθέτει πολιτική δέσμευση για διάθεση του νερού στους αρδευτές.



Διαρροές έως και 40% στα δίκτυα τοπικών αρχών

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις απώλειες νερού από τα δίκτυα. Όπως δήλωσε η Υπουργός, οι απώλειες στο κρατικό δίκτυο που διαχειρίζεται το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων είναι κάτω από 1%. Ωστόσο, στα δίκτυα των τοπικών αρχών και των ΕΟΑ, σε ορισμένες περιπτώσεις οι απώλειες φτάνουν ακόμη και το 40%.

Για τον λόγο αυτό εγκρίθηκε πρόσθετη χρηματοδότηση έως 300.000 ευρώ ανά ΕΟΑ, προκειμένου να ενισχυθούν τα συνεργεία και να αξιοποιηθούν νέες τεχνολογίες – ακόμη και δορυφορικά συστήματα και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης – για τον εντοπισμό διαρροών.



«Όχι στην υπερκατανάλωση»



Η Υπουργός επανέλαβε ότι η έκκληση για μείωση κατανάλωσης κατά 10% δεν είναι τιμωρητική, αλλά στοχεύει στην αποτροπή υπερκατανάλωσης και κατάχρησης, η οποία, όπως είπε, προέρχεται από συγκεκριμένες ομάδες πολιτών και επιχειρήσεων.

Ειδικά για τα ξενοδοχεία, ανέφερε ότι το σχετικό σχέδιο εξοικονόμησης είναι ανοιχτό από πέρσι, ωστόσο το ενδιαφέρον παραμένει περιορισμένο. Στις 17 του μήνα προγραμματίζεται νέα ενημερωτική ημερίδα με τους φορείς του τουρισμού.



Αύξηση 344% στον προϋπολογισμό για συντήρηση φραγμάτων

Μετά το περιστατικό στο φράγμα Μαυροκόλυμπου, η Υπουργός γνωστοποίησε ότι ο προϋπολογισμός για συντήρηση φραγμάτων έχει αυξηθεί κατά 344% σε σχέση με το 2022, τονίζοντας ότι η συντήρηση των υδατικών έργων αποτελεί προτεραιότητα.



Προεδρία ΕΕ και νέες πρωτοβουλίες

Ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026, η κ. Παναγιώτου ανέφερε ότι το Υπουργείο θα εστιάσει, μεταξύ άλλων, στην κλιματική προσαρμογή, τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2027, την κυκλική οικονομία και τις απλοποιήσεις.

Σε εθνικό επίπεδο, ξεχώρισε το δεκαετές σχέδιο επισιτιστικής ασφάλειας, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για ακραία καιρικά φαινόμενα με αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης και την επιδότηση πρακτικής άσκησης αποφοίτων γεωργικών σχολών, με στόχο την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

«Η μόνιμη επίλυση του υδατικού είναι η μεγαλύτερη ενίσχυση που μπορούμε να δώσουμε στη γεωργία», κατέληξε η Υπουργός.



