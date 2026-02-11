Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα για τον τουρισμό της επερχόμενης καλοκαιρινής σεζόν, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Παναγιώτης Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων επαρχίας Αμμοχώστου, προσθέτοντας πως υπάρχει καλή ροή κρατήσεων από όλες τις αγορές, ειδικά αυτές που προτιμούν την συγκεκριμένη περιοχή.

Πρόσθεσε ότι «η περίοδος μετά τα Χριστούγεννα είναι πολύ δύσκολη για τον τουρισμό στην επαρχία Αμμοχώστου. Ωστόσο τα μηνύματα, που λαμβάνουμε για την έναρξη της νέας καλοκαιρινής σεζόν, που υπολογίζεται στις αρχές Απριλίου, είναι καλά, αφού θα αρχίσουν να λειτουργούν τα περισσότερα ξενοδοχεία της περιοχής».

Φαίνεται, συνέχισε, «ότι τα μηνύματα είναι αρκετά καλά και ενθαρρυντικά προς το παρόν, αφού υπάρχει καλή ροή κρατήσεων από όλες τις αγορές ειδικά από τις κύριες αγορές που προτιμούν την επαρχία Αμμοχώστου, δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, το Ισραήλ, τις σκανδιναβικές χώρες και τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Φαίνεται ότι θα ξεκινήσουμε με το δεξί τη νέα σεζόν και προσβλέπουμε σε μια πολύ καλή σεζόν», σημείωσε.

Όπως είπε ο κ. Κωνσταντίνου «είμαστε αισιόδοξοι και ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρχει κάποιο απρόοπτο εντός των επόμενων μηνών, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή με το Ιράν».

Ερωτηθείς για τις τουριστικές εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν σε Βελιγράδι και Βερολίνο, ο κ. Κωνσταντίνου απάντησε πως ο Σύνδεσμός τους θα παρευρεθεί και στις δύο εκθέσεις. Συγκεκριμένα μεταξύ 19 - 22 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η έκθεση τουρισμού στο Βελιγράδι της Σερβίας, όπου θα συμμετέχουν αντιπροσωπεία του Συνδέσμους και της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) Αμμοχώστου και ξενοδόχοι.

Ανέφερε ακόμα πως «στην έκθεση τουρισμού που θα γίνει μεταξύ 3 – 5 Μαρτίου στο Βερολίνο, τη γνωστή ΙΤΒ, η συμμετοχή μας θα είναι πιο μαζική, αφού θα παρευρεθούν οι πλείστοι ξενοδόχοι της περιοχής. Στη συγκεκριμένη έκθεση θα παρευρεθούν ακόμα η ΕΤΑΠ Αμμοχώστου, το Υφυπουργείο Τουρισμού, οι δύο Δήμοι της επαρχίας δηλαδή Παραλίμνι – Δερύνεια και Αγία Νάπα, η Τράπεζα Κύπρου και η Hermes Airports», είπε.

Ερωτηθείς κατά πόσον ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Αμμοχώστου θα προχωρήσει σε καμπάνια προκειμένου να προσελκύσει τουρίστες και από άλλες αγορές, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου απάντησε ότι «οδεύουμε τώρα στην τρίτη χρονιά μιας πολύ σημαντικής εκστρατείας προβολής, η οποία είναι διαδικτυακή και στοχευμένη σε συγκεκριμένες αγορές. Οι αγορές αυτές χωρίζονται σε σημαντικές και δευτερεύουσες» είπε και σημείωσε πως «στις σημαντικές αγορές τις οποίες στοχεύουμε, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πολωνία, η Γερμανία, η Σουηδία, η Ουγγαρία, η Ελβετία και η Γαλλία».

Ανέφερε ακόμα ότι τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης στοχευμένης εκστρατείας του Συνδέσμου τα τελευταία δύο χρόνια ήταν πολύ ενθαρρυντικά και "γι’αυτό άλλωστε θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια προβολής της επαρχίας και φέτος».

Κληθείς να αναφέρει εάν στα σχέδια του Συνδέσμου είναι και εκστρατεία για προσέλκυση τουρισμού από χώρες της Μέσης Ανατολής, ο κ. Κωνσταντίνου είπε πως «πάντα μας ενδιαφέρουν οι συγκεκριμένες αγορές γιατί βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την Κύπρο και έχουν προοπτικές. Ωστόσο, λόγω της κατάστασης που επικρατεί αυτή την περίοδο με το Ιράν, είναι πολύ δύσκολο να λεχθεί πως μπορεί να προωθηθεί ένα πρόγραμμα προσέλκυσης τουριστών από τις συγκεκριμένες χώρες», πρόσθεσε, και σημείωσε πως «προς το παρόν είμαστε λίγο επιφυλακτικοί σ’ αυτό το θέμα».

Ερωτηθείς για τα ξενοδοχεία που λειτούργησαν κατά τους χειμερινούς μήνες, ο κ. Κωνσταντίνου απάντησε πως «παρά το γεγονός ότι αυτές οι ξενοδοχειακές μονάδες είναι λίγες, εντούτοις λειτουργούν κανονικά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι κρατήσεις δωματίων έγιναν διαδικτυακά, ενώ έγιναν και κρατήσεις από ορισμένους τουριστικούς πράκτορες που προωθούν αυτή τη περίοδο μικρά πακέτα διακοπών».

Οσον αφορά το θέμα της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, είπε πως «είχαμε καλά αποτελέσματα για το διάστημα 2025 – 2026 αφού εκτός από τον Οκτώβριο, αρκετά καλός μήνας σε κρατήσεις, ήταν και ο Νοέμβριος, αφού παρέμειναν σε λειτουργία περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες. Στο γεγονός αυτό βοήθησαν οι κρατήσεις που έγιναν για τον Νοέμβριο αλλά και οι πολύ καλές καιρικές συνθήκες που υπήρχαν στην Κύπρο».

Εμείς, κατέληξε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Αμμοχώστου «προσπαθούμε να ενισχύσουμε ως επί το πλείστον, τον Νοέμβριο και τον Μάρτιο και στη συνέχεια να στοχεύσουμε και στους υπόλοιπους χειμερινούς μήνες, δηλαδή Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο».