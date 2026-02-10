Χωρίς φίλτρα και χωρίς φόβο: Ο Ευγένιος Χαμπουλλάς μιλά για κράτος, έγκλημα και Κυπριακό.

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο TSOUROULLIS Uncensored, ο Ευγένιος Χαμπουλλάς μιλά ανοιχτά για την εγκληματικότητα, τη διαφθορά, τη λειτουργία του κράτους, το Κυπριακό και τις πολιτικές του επιλογές. Χωρίς υπεκφυγές και πολιτική ωραιοποίηση, εξηγεί γιατί επέστρεψε στην πολιτική, τί πιστεύει για το ΕΛΑΜ και ποιες είναι οι προτεραιότητές του για τη Λεμεσό και τη χώρα. Μια συζήτηση χωρίς φίλτρα, για όσους θέλουν καθαρές κουβέντες!