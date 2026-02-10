«Κάθετα αντίθετη» στο αίτημα του ΟΚΥπΥ στη Βουλή για αναβολή της συζήτησης του κυβερνητικού νομοσχεδίου που προβλέπει την ίδρυση του Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων, δηλώνει η ΟΣΑΚ.

Σε ανακοίνωσή του το οργανωμένο κίνημα των ασθενών εκφράζει «έκπληξη» και «έντονη ανησυχία» για τη «στάση που τηρεί ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) έναντι της προοπτικής ίδρυσης και λειτουργίας Φορέα, με την Ομοσπονδία να σημειώνει ότι ο Φορέας έρχεται να καλύψει το «τεράστιο κενό που υφίσταται σήμερα» στην επείγουσα και προνοσοκομειακή περίθαλψη των πολιτών.

Υπενθυμίζεται ότι η υπηρεσία ασθενοφόρων είχε μεταφερθεί προσωρινά στον ΟΚΥπΥ μετά την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας, με ρητή τη δέσμευση της τότε Κυβέρνησης προς την ΟΣΑΚ για ίδρυση και λειτουργία, εντός δύο ετών, Ανεξάρτητης Αρχής Ασθενοφόρων.

«Παρά το γεγονός ότι έχουν παρέλθει σχεδόν επτά χρόνια, η υπηρεσία ασθενοφόρων παραμένει στον ΟΚΥπΥ, (ο οποίος δεν είναι αρμόδιος για την ορθή λειτουργία της), παρατείνοντας μια στρέβλωση που είχε εντοπιστεί από την αρχή στο ΓεΣΥ» λέει. Συνεχίζει, κάνοντας λόγο για έναν πάροχο υπηρεσιών Υγείας που παρέχει υπηρεσίες ασθενοφόρων προς όλους τους υπόλοιπους παρόχους, αποκλείοντας ταυτόχρονα τον ιδιωτικό τομέα από τη μεταφορά μη επειγόντων περιστατικών εντός του ΓεΣΥ και υποχρεώνοντας τους ασθενείς να καταβάλλουν από την τσέπη τους το κόστος αυτής της υπηρεσίας.

Η ΟΣΑΚ αναφέρει ότι πριν από δύο χρόνια, κατέθεσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ολοκληρωμένη έκθεση, εισηγούμενη την ένταξη της υπηρεσίας ασθενοφόρων σε Φορέα Διαχείρισης Κρίσεων, μαζί με άλλες ουσιώδεις υπηρεσίες.

«Παρά τις έντονες τοποθετήσεις, από πλευράς ΟΣΑΚ, η Κυβέρνηση, παρότι προχώρησε στην ίδρυση του εν λόγω Φορέα, επέλεξε να αφήσει εκτός την υπηρεσία ασθενοφόρων και αποφάσισε τη δημιουργία Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων, ο οποίος θα υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας» συμπληρώνει.

Η απόφαση αυτή σαφώς δεν μας βρίσκει σύμφωνους, συνεχίζει η Ομοσπονδία, καθώς «εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι η επιστροφή της υπηρεσίας στο Υπουργείο συνιστά πισωγύρισμα στη συνολική μεταρρυθμιστική πορεία του τομέα της Υγείας».

Ωστόσο, αναμφίβολα κινείται προς μια πιο ορθή κατεύθυνση και οδηγεί σε άρση υφιστάμενων στρεβλώσεων και την προώθηση της αντιμετώπισης διαχρονικών προβλημάτων που αφορούν τη διακομιδή των ασθενών, συμπληρώνει.

Η ΟΣΑΚ σημειώνει ότι «η πρόθεση του ΟΚΥπΥ, παραμονές της έναρξης της συζήτησης του νομοσχεδίου στη Βουλή, να ετοιμάσει δικό του σχεδιασμό για την "ανάπτυξη" της διεύθυνσης υπηρεσίας ασθενοφόρων, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους».

Αφενός, συνεχίζει, ο ΟΚΥπΥ «είχε στη διάθεσή του έξι ολόκληρα χρόνια για να εκπονήσει μελέτες και να καταθέσει εισηγήσεις, κάτι που δεν έπραξε· αφετέρου, τίθεται εύλογα το ερώτημα κατά πόσον η Κυβέρνηση γνωρίζει και συμφωνεί με τη συγκεκριμένη στάση του Οργανισμού».

Οι οργανωμένοι ασθενείς καλούν την Κυβέρνηση «να παραμείνει σταθερή στις αποφάσεις της», υπενθυμίζοντας ότι για ακόμη μία φορά έχουν δοθεί υποσχέσεις για σταδιακή ανεξαρτητοποίηση του Φορέα. Παράλληλα, λέει ότι αναμένει από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας «να μην υποκύψει στις πιέσεις του ΟΚΥπΥ» και να προχωρήσει κανονικά στη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου την Πέμπτη.

Πηγή: ΚΥΠΕ