Η Τσικντοπέμπτη αποτελεί συμβολκά για τους κρεοπώλες ότι είναι το Μουντιάλ για τους ποδοσφαιρόφιλους και για τους πιστούς χριστιανούς η Αγία Βδομάδα.

Στην εκπομπή του Σίγμα Μεσημέρι και Κάτι μίλησε ο Πρόεδρος του Παγκύριου Συνδέσμου Κρεοπωλών Κώστας Λιβαδιώτης ο οποίος και αναφέρθηκε στις κυριότερες προτιμήσεις κρέατος από τους Κυπρίους την ημέρα της Τσικνοπέμπτης.

Ο Κύπριος είπε τρώει περίπου 100 κιλά κρέας ετησίως ενώ προηγουμένως ήταν περίπου στα 113 με τις τάσεις να δείχνουν πτωτικές λόγω τιμών και διατροφικών συνηθειών. Παγκοσμίως ο μέσος όρος είναι 40 κιλά το άτομο.

Οι τιμές είναι σταθερες όσον αφορά το κοτόπουλο και το χοιρινό ενώ το αρνίσιο κρέας είναι υψηλές οι τιμές εδώ και ένα χρόνο ενώ το βοειο έχει διπλασιαστει η τιμή του παγκοσμίως.

Θα προσπαθήσουμε να δούμε πως θα γίνει αυτή παγκόσμια διόρθωση στην τιμή, αυξάνεται η ζήτηση περιορίζεται η προσφορά και ανεβαίνει η τιμή.



