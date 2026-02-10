Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό την αρμοδιοτητά της ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, σε συνεργασία με το EQUINET (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φορέων Ισότητας) διοργάνωσαν στις 10 Φεβρουαρίου 2026, Υψηλού Επιπέδου Διάσκεψη για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα Πρότυπα για τους Φορείς Ισότητας (High-Level Conference on the Transposition of EU Directives on Standards for Equality Bodies into National Law)

Η Διάσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξένια» στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτέλεσε συνέχεια της συνάντησης και του Εργαστηρίου της Ομάδας Εργασίας του EQUINET «Standards Project for Equality Bodies», οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 9 Φεβρουαρίου, επίσης στο Συνεδριακό Κέντρο, με αντικείμενο τις εξελίξεις και τις προκλήσεις στη διαδικασία μεταφοράς των δύο Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο των Κρατών Μελών της ΕΕ.

Την εναρκτήρια συνεδρία χαιρέτισαν η Επίτροπος Διοίκησης και Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κα Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη, η κα Anne Gaspard, Συν-Διευθύντρια του EQUINET και ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Μαρίνος Μουσιούττας. Προβλήθηκε, επίσης, βιντεογραφημένο μήνυμα της Ευρωπαίας Επιτρόπου Ισότητας κας Hadja Lahbib. Κύριος ομιλητής στη διάσκεψη ήταν ο κ. Szabolcs Schmidt, Head of Unit, Non-Discrimination: Anti-Racism and Roma Coordination (JUST.D.2), Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (DG JUST) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος ανέδειξε τη σημασία των νέων Οδηγιών για τα Πρότυπα των Φορέων Ισότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στον χαιρετισμό της η κ. Λοττίδη υπογράμμισε ότι πρόκειται για την πρώτη παρουσίαση των δύο νέων Οδηγιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με τη συμμετοχή θεσμών που συνέβαλαν στη διαμόρφωσή τους και φορέων που καλούνται να τις εφαρμόσουν ή να παρακολουθήσουν την εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο.

Τόνισε, παράλληλα, ότι οι Οδηγίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της θεσμικής συνοχής και της πρακτικής αποτελεσματικότητας των Φορέων Ισότητας, ενδυναμώνοντας τον ρόλο τους, τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση των διακρίσεων, καθώς και στην παροχή ουσιαστικής προστασίας και πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τα άτομα που υφίστανται διακριτική μεταχείριση. Παράλληλα, επεσήμανε ότι στην Κύπρο ο Φορέας Ισότητας, αρμοδιότητα που ανατέθηκε και εξασκείται από τον εκάστοτε Επίτροπο Διοικήσεως από το 2004, πληροί ήδη σε μεγάλο βαθμό τη φιλοσοφία των Οδηγιών και διαθέτει ευρείες αρμοδιότητες διερεύνησης καταγγελιών, αυτεπάγγελτων ερευνών και παρεμβάσεων, έκδοσης δεσμευτικών αποφάσεων και προώθησης της ίσης μεταχείρισης.

Στις εργασίες της Διάσκεψης συμμετείχαν εκπρόσωποι ευρωπαϊκών θεσμών και οργανισμών, καθώς και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ήτοι, από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), το European Disability Forum (EDF), το AGE Platform Europe και το ILGA-Europe.

Περαιτέρω, εκπρόσωποι των Φορέων Ισότητας από διάφορα κράτη μέλη μοιράστηκαν εμπειρίες και καλές πρακτικές, συζητώντας τρόπους ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των Φορέων Ισότητας και της προστασίας των ατόμων από διακρίσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη διάσκεψη παρέστησαν εκπρόσωποι Φορέων Ισότητας από την πλειονότητα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπρόσωποι αρμόδιων Υπουργείων από διάφορες χώρες της ΕΕ, καθώς και αξιωματούχοι και δημόσιοι λειτουργοί της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, δικηγόροι, ακαδημαϊκοί και άλλοι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ισότητας και της καταπολέμησης των διακρίσεων.

Η Διάσκεψη ανέδειξε τη σημασία της έγκαιρης, συνεκτικής και ουσιαστικής μεταφοράς των νέων Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, ως καθοριστικού παράγοντα για την ενίσχυση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ίσης μεταχείρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.