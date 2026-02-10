Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Αρχές μετά από απόπειρα φόνου κατά 21χρονου Ινδού από ομοεθνή του στη Λευκωσία το μεσημέρι της Δευτέρας (9/2).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 21χρονος μαζί με φιλικό του πρόσωπο συναντήθηκαν με άλλους πέντε ομοεθνείς του για να λύσουν οικονομικές διαφορές.

Ακολούθως, κατά τη διάρκεια λογομαχίας, ένα από τα πέντε πρόσωπα φέρεται να επιτέθηκε και να κτύπησε με αιχμηρό αντικείμενο (λεπίδα) τον 21χρονο στον λαιμό, ενώ φαίνεται να γρονθοκόπησε το δεύτερο πρόσωπο στη μύτη.

Οι υπόλοιποι μετάφεραν τον 21χρονο και τον φίλο του στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Αυτός χειρουργήθηκε και κρατείται για νοσηλεία. Η κατάσταση του είναι σταθερή και εκτός κινδύνου.

Το ΤΑΕ εξετάζει υπόθεση απόπειρας φόνου.

