Αιφνιδιαστική άφιξη αμερικανικού κυβερνητικού αεροσκάφους είχαμε τις προηγούμενες ώρες στην Κύπρο, στο πλαίσιο πτήσης προς τη Μέση Ανατολή, εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή.

Το αεροσκάφος με κωδικό κλήσης SAM069 και νηολόγιο 01-0015 απογειώθηκε από τη βάση Joint Base Andrews (KADW), έδρα των αεροπορικών μεταφορών υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων, και κατευθύνθηκε ανατολικά πάνω από τον Ατλαντικό.





#USAF 🇺🇸 Clipper, presumably with a WH official on board is inbound the Middle East,

(AE115D | 01-0015 | SAM069) pic.twitter.com/Bh6OWiYGA3 — Shin (@hey_itsmyturn) February 9, 2026

Το δρομολόγιο: Από Ουάσιγκτον σε Ιρλανδία και Κύπρο

Σύμφωνα με στοιχεία ιχνηλάτησης πτήσεων:

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο Shannon Airport (EINN) στις 02/09/26 στις 03:44 π.μ. UTC.

Στη συνέχεια απογειώθηκε με προορισμό το Bahrain International Airport (OBBI).

Ωστόσο, λόγω χαμηλής ορατότητας στο Μπαχρέιν, εκτράπηκε στο Larnaca International Airport (LCLK).

Μετά από σύντομη παραμονή στη Λάρνακα, το αεροσκάφος συνέχισε εκ νέου την πορεία του προς Μπαχρέιν, μόλις το επέτρεψαν οι καιρικές συνθήκες.





🧵(5/x) - USAF C-40B (SAM069) en route to Bahrain, after diverting to Larnaca due to weather. Unknown who is on board.

Departure: Larnaca International Airport (LCLK)

Destination: Bahrain International Airport (OBBI)

Reg. 01-0015 | ICAO: AE115D — U.S. Government Jets (@USGovJets) February 10, 2026

Τι είναι το SAM069;

Το αεροσκάφος τύπου USAF C-40B (στρατιωτική παραλλαγή του Boeing 737) χρησιμοποιείται για μεταφορά υψηλόβαθμων αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης στο πλαίσιο Special Air Mission (SAM).

Οι συγκεκριμένοι κωδικοί κλήσης χρησιμοποιούνται συχνά για:

Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ

Υπουργό Εξωτερικών

Ειδικούς απεσταλμένους του Λευκού Οίκου

Άλλους ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους

Η ταυτότητα του επιβάτη ή των επιβατών δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως, καθώς τα δεδομένα πτήσεων δεν αποκαλύπτουν πρόσωπα.

Διπλωματικό παρασκήνιο;

Η πτήση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων διαβουλεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, μετά την επανέναρξη συνομιλιών στο Ομάν. Στο παρασκήνιο, διπλωματικοί κύκλοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο το αεροσκάφος να μεταφέρει ειδικό απεσταλμένο ή ανώτερο αξιωματούχο για επαφές στη Μέση Ανατολή.

Η επιλογή του Μπαχρέιν ως τελικού προορισμού δεν περνά απαρατήρητη, καθώς αποτελεί κρίσιμο κόμβο για τις αμερικανικές δυνάμεις στον Περσικό Κόλπο και φιλοξενεί σημαντική στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ.



