Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, φέρνοντας κυρίως συννεφιά και μεμονωμένες βροχές τις επόμενες ημέρες. Τοπικά, ιδιαίτερα τις αυγινές ώρες, ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς έως μέτριοι, ενώ η θάλασσα θα παρουσιάσει ήρεμες έως λίγο ταραγμένες συνθήκες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, με μικρή πτώση προς το τέλος της εβδομάδας. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να σημειωθεί χιονόπτωση ή χιονόνερο.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Τοπικά, κατά τις αυγινές κυρίως ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικό μισό του νησιού. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ αλλά αργότερα μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη αναμένονται κατά διαστήματα μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ την Παρασκευή αναμένονται εκτεταμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Από το βράδυ της Πέμπτης αναμένεται να παρατηρείται στην ατμόσφαιρα σκόνη.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.