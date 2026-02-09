Σοβαρά ζητήματα νομιμότητας και συνταγματικής τάξης εγείρει η πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε υπόθεση που αφορά τους μοναχούς της Μονής Αββακούμ, σύμφωνα με τον δικηγόρο τους, κ. Ευστάθιο Ευσταθίου.

Σε δήλωσή του, ο δικηγόρος των μοναχών, κ. Ευστάθιος Ευσταθίου, υπογράμμισε ότι το Ανώτατο αναγνώρισε σοβαρά ζητήματα νομιμότητας ως προς τον τρόπο απόκτησης και κατοχής κρίσιμων τεκμηρίων από την Αστυνομία, ανοίγοντας τον δρόμο για ουσιαστικό δικαστικό έλεγχο μέσω της διαδικασίας certiorari.

Με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο δικηγόρος των μοναχών, κ. Ευστάθιος Ευσταθίου, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι ιδιαίτερης σημασίας, διότι αναγνωρίζει ότι εγείρονται σοβαρά ζητήματα νομιμότητας ως προς τον τρόπο με τον οποίο αποκτήθηκαν και κατακρατούνται κρίσιμα τεκμήρια στην υπόθεση. Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι το επίμαχο υλικό δεν περιήλθε στην κατοχή της Αστυνομίας στο πλαίσιο αστυνομικής έρευνας, όπως προβλέπει ο νόμος, αλλά μέσω οικειοθελούς παράδοσης από τρίτο πρόσωπο, δηλαδή τη Μητρόπολη. Αυτό από μόνο του ανοίγει, εκ πρώτης όψεως, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα θεσμικής και συνταγματικής τάξης».

Ο κ. Ευσταθίου τόνισε ότι η υπόθεση δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως απλή διοικητική ή ιδιοκτησιακή διαφορά: «Η Μονή δεν είναι ένα ακίνητο που μπορεί κάποιος να επικαλείται ότι του “ανήκει” κατά το δοκούν. Είναι ο τόπος κατοικίας, άσκησης πίστης και ιδιωτικής ζωής των μοναχών. Οι μοναχοί έχουν δικαιώματα που προστατεύονται από το Σύνταγμα και το ευρωπαϊκό δίκαιο, τα οποία δεν μπορούν να παραμερίζονται στο όνομα οποιασδήποτε εξουσίας ή αυθαίρετης παρέμβασης».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο γεγονός ότι το υλικό αφορά εσωτερικούς χώρους και ευαίσθητα δεδομένα: «Μιλάμε για υλικό που αφορά την ιδιωτική ζωή εντός της Μονής και περιλαμβάνει άκρως ευαίσθητα προσωπικά και θρησκευτικά δεδομένα, ακόμη και εξομολογήσεις. Πρόκειται για τον σκληρό πυρήνα της προστασίας που παρέχουν το Σύνταγμα και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου». Καταλήγοντας, ο κ. Ευσταθίου ανέφερε: «Το Ανώτατο άνοιξε τον δρόμο ώστε να εξεταστούν ουσιαστικά τα ζητήματα αυτά μέσω της διαδικασίας certiorari.

Σε μια δημοκρατία, κανείς, ούτε κρατικός ούτε εκκλησιαστικός θεσμός, δεν μπορεί να λειτουργεί υπεράνω των νόμων και των δικαιωμάτων που προστατεύουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ιδιωτικότητα».