Η Αναστασία Ρούτη Ελευθεριάδου αναλαμβάνει Αναπληρώτρια Δημοτική Γραμματέας, όπως αποφασίστηκε σε έκτακτη συνεδρίαση της ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, τη Δευτέρα, που διήρκησε πέραν των δύο ωρών.

Ο Αντιδήμαρχος Πάφου και δημαρχεύων Άγγελος Ονησιφόρου δήλωσε στους δημοσιογράφους πως ο διορισμός του Αναπληρωτή Δημοτικού Γραμματέα έγινε ενόψει και της αφυπηρέτησης του κατόχου της θέσης, Θέμη Φιλιππίδη.

Είπε επίσης πως υπήρξαν στο πλαίσιο της διαδικασίας κάποιες μικρές διαφωνίες, ωστόσο έχουν καταλήξει και το Δημοτικό Συμβούλιο «θα συνεχίσει με ενότητα».

Ήταν η πρώτη συνεδρίαση της ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου μετά την αργία του Δημάρχου Πάφου και όπως ανακοίνωσε ο κ. Ονησιφόρου, προχωρούν με γνώμονα το καλό της πόλης και των πολιτών.

Επεσήμανε επίσης πως η Αναστασία Ρούτη Ελευθεριάδη θα είναι αναπληρώτρια Δημοτική Γραμματέας μέχρι την 1η Ιουνίου.

Επιπρόσθετα ανέφερε πως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ.Πάφου την ερχόμενη Δευτέρα θα συζητήσει το Σχέδιο Υπηρεσίας καθώς και το πλαίσιο στο οποίο θα βασιστεί το Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει την πλήρωση της θέσης και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, τέθηκε η πρόταση να καλυφθεί η θέση του Αναπληρωτή Δημοτικού Γραμματέα εκ περιτροπής, ωστόσο τελικά επικράτησε η πρόταση για τοποθέτησης της Αναστασίας Ρούτη Ελευθεριάδου.