Προβληματισμός επικρατεί στη Λάρνακα μετά από καταγγελίες για διαρρήξεις οχημάτων στην περιοχή του κοιμητηρίου Αγίου Γεωργίου.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει δύο άτομα να κινούνται ύποπτα ανάμεσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και, σύμφωνα με τον χρήστη που το δημοσίευσε, άνοιξαν το αυτοκίνητό του όπου και εκλεψαν αντικείμενο. Το υλικό ανέβασε ο Παντελής Αχιλλέως, ο οποίος δηλώνει ότι έχει ήδη γίνει καταγγελία στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί και άλλες μαρτυρίες πολιτών για παρόμοιες υποθέσεις στην ευρύτερη περιοχή της Λάρνακας, με ιδιοκτήτες οχημάτων να κάνουν λόγο για παραβιάσεις αυτοκινήτων και κλοπή προσωπικών αντικειμένων.

Οι Αρχές φέρονται να εξετάζουν το οπτικό υλικό, ενώ καλούνται τυχόν θύματα ή πολίτες που έχουν πληροφορίες να επικοινωνήσουν με τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό.



