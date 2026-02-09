Σύγχυση προκαλεί στο κοινό η νέα πινακίδα απαγόρευσης που αφορά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, με τον Συγκοινωνιολόγο Μηχανικό του ΤΕΠΑΚ, Δρ Παρασκευά Νικολάου, να επισημαίνει ότι η σήμανση δεν συνάδει με το ισχύον νομικό πλαίσιο και δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις στους πολίτες.

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό, η χρήση ηλεκτρικού πατινιού επιτρέπεται είτε σε ποδηλατόδρομους είτε σε δρόμους όπου το μέγιστο όριο ταχύτητας δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιόμετρα την ώρα. Παράλληλα, ισχύουν συγκεκριμένοι περιορισμοί και υποχρεώσεις για τους χρήστες.

Όπως εξήγησε ο Δρ Νικολάου, δεν επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρικού πατινιού από άτομα κάτω των 14 ετών, ενώ είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικού κράνους. Επιπλέον, κατά τις βραδινές ώρες, η ένδυση των χρηστών πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται η ορατότητά τους, με τη χρήση ανακλαστικών στοιχείων ή άλλου κατάλληλου εξοπλισμού. Υποχρεωτικός είναι επίσης ο βασικός εξοπλισμός ασφαλείας του πατινιού, όπως τα φρένα.

Σε ό,τι αφορά την επιβολή προστίμων, ο Συγκοινωνιολόγος τόνισε ότι για να καταλογιστεί παράβαση, θα πρέπει ο χρήστης να εντοπιστεί επί τόπου από τις αρμόδιες αρχές και να σταματηθεί τη στιγμή που διαπράττει την παράβαση.

Η συγκεκριμένη πινακίδα έχει τοποθετηθεί, προς το παρόν, στη Λάρνακα, ωστόσο, όπως αναφέρθηκε, υπάρχει πρόθεση να επεκταθεί και σε άλλες επαρχίες.