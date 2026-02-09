Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων AFP δημοσίευσε σήμερα χάρτη-ινφογραφικό που απεικονίζει τις θέσεις μεγάλων αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων και εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή, οι οποίες βρίσκονται εντός της εμβέλειας των κύριων βαλλιστικών πυραύλων μέσου βεληνεκούς του Ιράν.

Ο χάρτης δείχνει τις εμβέλειες των βασικών ιρανικών συστημάτων (όπως Shahab-3/Emad/Ghadr, Sejjil, Fattah και άλλα), οι οποίες κυμαίνονται από περίπου 700 χλμ. έως 2.000 χλμ. ή περισσότερο, ανάλογα με το βάρος της πολεμικής κεφαλής.



Οι περιοχές που καλύπτονται περιλαμβάνουν ολόκληρο τον Περσικό Κόλπο, το Ιράκ, την Ιορδανία, το Ισραήλ και τμήματα της Σαουδικής Αραβίας.Εντός αυτών των ζωνών βρίσκονται σημαντικές αμερικανικές βάσεις, όπως:

η Al Udeid στο Κατάρ (έδρα της CENTCOM και περίπου 10.000 Αμερικανοί στρατιώτες),

η έδρα της 5ης Στόλου στο Μπαχρέιν,

η Al Dhafra στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,

η Ali Al Salem στο Κουβέιτ,

η Al Asad στο Ιράκ και άλλες εγκαταστάσεις.

Στο βεληνεκές των πυραύλων Fatah 1 βρίσκονται και οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο . Πάντως άλλοι χάρτες δείχνουν την Κύπρο στο βεληνεκές πυραύλων Shahab 3.







Οι εμβέλειες που αναφέρονται είναι κατά προσέγγιση, καθώς εξαρτώνται από τεχνικούς παράγοντες (βάρος κεφαλής, προφίλ πτήσης κ.ά.).Το infographic της AFP δημοσιοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στην περιοχή, με τις ΗΠΑ να έχουν ενισχύσει την παρουσία τους (συμπεριλαμβανομένου του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln) και το Ιράν να διαμηνύει ότι οποιαδήποτε επίθεση θα απαντηθεί με πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους.