Σε ηλικία 64 ετών απεβίωσε την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 ο Ανδρέας Γεωργίου, Βοηθός Διευθυντής Α΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, με καταγωγή από τη Μόρφου και μόνιμη κατοικία τα τελευταία χρόνια τη Λεμεσό. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη στον εκπαιδευτικό κόσμο και σε όσους τον γνώρισαν για το ήθος και τη μακρόχρονη προσφορά του στη δημόσια εκπαίδευση.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026, στις 2:30 μ.μ., από τον Ιερό Ναό Αγίων Παϊσίου Αγιορείτου και Αρσενίου Καππαδόκου στη Λεμεσό, ενώ η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Κάτω Πολεμιδιών. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 1:30 μ.μ. στον ίδιο ναό.

Τον εκλιπόντα αποχαιρετούν η σύζυγός του Ρένα Νίκου – Γεωργίου, ο υιός του Χρίστος Γεωργίου, η μητέρα του Θέκλα Σιαξιά και τα αδέλφια του Γιάννης και Γιώργος Γεωργίου.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όπως γίνονται εισφορές εις μνήμην του Ανδρέα Γεωργίου προς τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου, τον Ιερό Ναό Παναγίας Απολυτρώσεως Κανναβιών, καθώς και για την αγιογράφηση του Ιερού Ναού Αγίων Παϊσίου Αγιορείτου και Αρσενίου Καππαδόκου.