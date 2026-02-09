Δεντροφύτευση κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Άλασσας και την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Φράγμα του Κούρη πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το πρωί, για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος σε περιοχές που πλήγηκαν από την πυρκαγιά του περασμένου Ιουλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η δεντροφύτευση συνδιοργανώθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο Άλασσας και το ΑΚΕΛ, με την έμπρακτη στήριξη του Τμήματος Δασών, το οποίο παραχώρησε δωρεάν τα φυτά. Σημειώνεται ότι για την επιτυχία της αποκατάστασης επιλέχθηκαν αποκλειστικά αυτοφυή είδη, τα οποία είναι ξηρανθεκτικά, ώστε να είναι μειωμένες οι ανάγκες άρδευσης και να είναι πλήρως εγκλιματισμένα τα νέα φυτά στις ιδιαίτερες κλιματοεδαφικές συνθήκες της Κύπρου.

Εξάλλου, το Τμήμα Δασών παραχώρησε δωρεάν δενδρύλλια σε όσους συμμετείχαν στην δεντροφύτευση, διαβεβαιώνοντας ότι παραμένει αρωγός σε κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την πράσινη θωράκιση της Κύπρου.

