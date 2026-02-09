Για το ζήτημα της περαιτέρω ένταξης της τεχνολογίας στο δίκτυο, αλλά και για την αυστηροποίηση μέτρων, ούτως ώστε να παταχθεί η οδική ασυνειδησία, μίλησε στο «Πρωτοσέλιδο» ο Ανδρέας Παπάς, Σύμβουλος Οδικής Ασφαλείας. Συγκεκριμένα, μίλησε για την αξιοποίηση καμερών στον αυτοκινητόδρομο, όπως και για την επί τόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης.

Αρχικά ο Παπάς σημείωσε ότι έχουν παρθεί μερικές αποφάσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και η «μια αφορά τις κινητές κάμερες».



Πώς λειτουργούν σήμερα οι σταθερές κάμερες στα φώτα τροχαίας

Ξεκαθάρισε ότι «σήμερα όπως η είναι νομοθεσία σε σχέση με τις σταθερές κάμερες στις διασταυρώσεις, οι οποίες ελέγχονται από φώτα τροχαίας, εάν κάποιος οδηγός περάσει το συγκεκριμένο σημείο και παραβιάσει το κόκκινο, τότε ενεργοποιείται και βγάζει φωτογραφία το αυτοκίνητο». Επιπρόσθετα, είπε ότι «εάν τη στιγμή αυτής της παράβασης ο οδηγός χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο ή δεν φοράει ζώνη, η σταθερή κάμερα γράφει και τα 3 αδικήματα». Δηλαδή, κόκκινο φως, ζώνη ασφάλειας και κινητό τηλέφωνο.



Έλεγχος ζώνης και κινητού χωρίς υπέρβαση ταχύτητας

Στη συνέχεια δήλωσε ότι «το Υπουργείο Συγκοινωνιών έχει ζητήσει από την εταιρεία η οποία έχει τον χειρισμό αυτών των καμερών, εάν τεχνολογικά είναι εφικτό να καταγράφει τις παραβιάσεις για ζώνη ασφαλείας η κινητού τηλεφώνου χωρίς να παραβιάζει παράλληλα ο οδηγός το όριο ταχύτητας». Είναι ένα επιπρόσθετο μέτρο για να μην παρανομούν οι οδηγοί, κατά τον ίδιο.



Υπολογισμός χρόνου διαδρομής στον αυτοκινητόδρομο

Σε ερώτηση αναφορικά με ενδεχόμενο υλοποίησης μέτρου, το οποίο θα υπολογίζει τον χρόνο εισόδου και εξόδου των οδηγών από τον αυτοκινητόδρομο ο Παπάς ανέφερε ότι «θα φέρει καλά αποτελέσματα. Ακολούθως, ο ίδιος έφερε ως παράδειγμα την περίπτωση, όπου κάποιος οδηγός «ξεκινά από την Λευκωσία και πάει στην Λεμεσό, μπαίνει στον αυτοκινητόδρομο και στη συνέχεια τυγχάνει να βρίσκεται κάποιο βανάκι ή κάποιο ατύχημα στη διαδρομή τότε ενδεχομένως να αναπτύξει ταχύτητα».

Αν εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο ο Παπάς υπογράμμισε ότι όπου υπάρχει είσοδος στον αυτοκινητόδρομο θα πρέπει να βρίσκεται και κάμερα, η οποία θα καταγράφει όλη τη διαδρομή.



Επί τόπου αφαίρεση άδειας για αλκοόλ και ναρκωτικά



Όσον αφορά τις παραβιάσεις σε σχέση με το αλκοόλ, τη παρούσα φάση, ο Παπάς είπε ότι «το ΤΟΜ είχε την εξουσία μετά από καταγγελία της Αστυνομίας να αναστείλει την άδεια οδήγησης σε κάποιον οδηγό».

Δήλωσε επίσης ότι «Αυτή τη στιγμή ο Υπουργός Συγκοινωνιών μεταβιβάζει αυτή την εξουσία στο Αρχηγείο Αστυνομίας και μετέπειτα ο Αρχηγός στους Αρχηγούς Τροχαίας».

«Όταν σταματήσουν κάποιον οδηγό οι αρχές για έλεγχο και είναι υπό την επήρεια αλκοόλ τότε ο αστυνομικός θα ερευνά εάν τους τελευταίους 12 μήνες έχει καταγγελθεί ξανά με την ίδια παράβαση, νοουμένου ότι έχει υπερβεί τα 70mg εάν είναι 22mg το όριο». Το ίδιο ισχύει και για την οδήγηση υπό επήρεια ναρκωτικών, κατά τον Παπά.







Διαβάστε επίσης: Έφοδος στην Πάφο: Είχαν στην κατοχή τους πάνω από 20 χιλιάδες οι συλληφθέντες