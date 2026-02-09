Σήμερα, θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος, κυρίως από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Τοπικά, ωστόσο, θα παρατηρείται αυξημένη χαμηλή νέφωση, ενώ δεν αποκλείεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, αναμένονται στις πλείστες περιοχές τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.