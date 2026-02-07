Σοβαρό περιστατικό οδικής ασφάλειας καταγράφηκε σε βίντεο, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στο κοινό.



Συγκεκριμένα, στο βίντεο διακρίνεται βαρύ φορτηγό όχημα να διέρχεται από δύο κυκλικές διασταυρώσεις με εμφανώς υπερβολική ταχύτητα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των στροφών, χωρίς να λαμβάνει υπόψη το μέγεθος και το φορτίο του οχήματος.



Το συγκεκριμένο περιστατικό έγινε γνωστό από την σελίδα RoadReportCY και σημειώθηκε γύρω στις 08:25 το πρωί της Παρασκευής 7 Φεβρουαρίου 2026, στην περιοχή Μακένζι της Λάρνακας.



Δείτε το βίντεο με την επικίνδυνη οδήγηση βαρέος οχήματος:







