Σήμερα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα τοπικά κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται τις πρωινές ώρες και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά. Την Κυριακή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ την Τρίτη δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται αραιή σκόνη, μέχρι και την Κυριακή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα τοπικά κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται τις πρωινές ώρες και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη για να καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και αρχικά τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 13 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά δεν αποκλείεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Κυριακή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ την Τρίτη δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά.

Η θερμοκρασία την Κυριακή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη θα σημειώσει σταδιακά πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.