Ο Δήμος Λάρνακας σε ανακοίνωση αναφέρει πως βραβεύτηκε με το Βραβείο «Πράσινη Πόλη της Κύπρου 2025», στο πλαίσιο των Παγκύπριων Βραβείων Πράσινες Πόλεις & Πράσινες Κοινότητες της Κύπρου, για το έργο «Ενίσχυση και Επέκταση του θεσμού των πράσινων παραλιών», στην κατηγορία «Πράσινες Περιοχές – Αστική Βιοποικιλότητα».

Αναφέρεται πως η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων πραγματοποιήθηκε από την Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης, μέσω διαδικτυακής συνεδρίας με τη συμμετοχή όλων των μελών της. Με τη βράβευση αυτή, σημειώνεται, ο Δήμος Λάρνακας εντάσσεται για ακόμα μία χρονιά στο Δίκτυο Πράσινων Πόλεων & Κοινοτήτων της Κύπρου, το οποίο έχει δημιουργήσει το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥΚΠΕΕ).

Το βραβευμένο έργο στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βορόκληνης αφορά τη συστηματική αναβάθμιση της παραλιακής και αστικής περιοχής μέσω εκτεταμένων δεντροφυτεύσεων και πράσινων παρεμβάσεων, με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος, την ενίσχυση της αστικής βιοποικιλότητας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών.

Κατά την τελευταία εννιαετία, σημειώνει, έχουν φυτευτεί περισσότερα από 4.500 δέντρα, εκ των οποίων άνω των 1.500 μόνο το 2025, με ανθεκτικά είδη κατάλληλα για το παράκτιο και αστικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, το 2025 φυτεύτηκαν στην παραλιακή ζώνη 146 φοινικόδεντρα, 730 μέρικοι, 40 αόρατοι, 40 καζουαρίνες, 30 πεύκα, 30 κυπαρίσσια, 25 ευκάλυπτοι και 40 μαστιχόδεντρα, ενώ στον αστικό πυρήνα προστέθηκαν 40 φίκοι άμστελ, 30 καζουαρίνες, 50 μαστιχόδεντρα, 160 χαρουπιές και 200 μουριές.

"Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλλουν ουσιαστικά στη δημιουργία σκίασης, στη μείωση της θερμικής επιβάρυνσης και στον περιορισμό του ανθρακικού αποτυπώματος της περιοχής", αναφέρει η ανακοίνωση.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι εφαρμόζονται δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης με την εγκατάσταση φωτιστικών LED και τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς και δράσεις προώθησης της ανακύκλωσης και προστασίας περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας, όπως η Λίμνη Βορόκληνης, σε συνεργασία με αρμόδιους κρατικούς και τοπικούς φορείς".

"Η υλοποίηση των δράσεων πράσινης ανάπτυξης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βορόκληνης βασίζεται στη στενή και διαχρονική συνεργασία του Δήμου Λάρνακας με αρμόδιους κρατικούς φορείς", συνεχίζει η ανακοίνωση.

Αναφέρεται επίσης ότι με τη βράβευση αυτή ο Δήμος Λάρνακας συνεχίζει να βρίσκεται στο Δίκτυο των Πράσινων Πόλεων & Κοινοτήτων της Κύπρου που δημιούργησε το ΚΥΚΠΕΕ.

Η διάκριση αυτή καταλήγει ο Δήμος "επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευση του Δήμου Λάρνακας στην υλοποίηση βιώσιμων πολιτικών και στην ανάπτυξη μιας πιο πράσινης, ανθεκτικής και φιλικής προς το περιβάλλον πόλης".



Πηγή: ΚΥΠΕ