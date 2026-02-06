Με αφορμή την τρίτη επέτειο των καταστροφικών σεισμών της 6ης Φεβρουαρίου 2023, με επίκεντρο το Μάρας της Τουρκίας, πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις μνήμης στα κατεχόμενα για τους Τουρκοκύπριους που έχασαν τη ζωή τους στο ξενοδοχείο Ισίας στο Αντιγιαμάν.

Οι νεαροί αθλητές που σκοτώθηκαν στον σεισμό, γνωστοί στην τουρκοκυπριακή κοινότητα ως «Πρωταθλητές Άγγελοι», τιμήθηκαν από τις οικογένειές τους και κόσμο που προσήλθε στα κοιμητήρια. Λευκά μπαλόνια με το μήνυμα «Δικαιοσύνη και Αιώνια Αγάπη» αφέθηκαν στον ουρανό από τους τάφους των θυμάτων.

Στην κεντρική εκδήλωση στο κοιμητήριο της κατεχόμενης Αμμοχώστου παρέστησαν ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ, καθώς και άλλοι "αξιωματούχο"ι, οι οποίοι κατέθεσαν λουλούδια στους τάφους.

Η Πρόεδρος του συλλόγου των οικογενειών των θυμάτων, Ρουσέν Γιουτζεσοϊλού Καράκαγια, μητέρα μιας εκ των αθλητριών, δήλωσε: «Δεν υπάρχουν λόγια. Αφήνουμε τα λευκά μπαλόνια στον δρόμο της δικαιοσύνης και της αγάπης για τα παιδιά μας.»

Αντίστοιχες εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε άλλα κοιμητήρια στα κατεχόμενα.

Ο σεισμός της 6ης Φεβρουαρίου 2023, μεγέθους 7,8 Ρίχτερ, είχε προκαλέσει τεράστιες καταστροφές στη νοτιοανατολική Τουρκία, με δεκάδες χιλιάδες θύματα. Μεταξύ αυτών ήταν και νεαροί Τουρκοκύπριοι αθλητές που διέμεναν στο ξενοδοχείο Ισίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ