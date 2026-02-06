Ο διοικητής της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών (128 ΣΕΤΗ) στο Καβούρι είναι ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Πρόκειται για 50χρονο Σμήναρχο, ο οποίος υπηρέτησε ως υποδιοικητής της μονάδας την περίοδο 2014–2016 και ανέλαβε καθήκοντα Διοικητή στις 18 Ιουλίου 2025. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αξιωματικός φέρεται να ομολόγησε τη δράση του μετά τη σύλληψή του.

Το προφίλ του 50χρονου Σμήναρχου και η θητεία στην Κύπρο

Ο διοικητής της 128 ΣΕΤΗ, κάτοικος Βάρκιζας, είχε μακρά πορεία στον τομέα των Συστημάτων Επικοινωνιών και Πληροφοριών, με πολυετή υπηρεσία στην Πολεμική Αεροπορία. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, κατείχε θέσεις αυξημένης ευθύνης σε επιχειρησιακό, τεχνικό και διοικητικό επίπεδο, ενώ είχε διατελέσει και διαπιστευμένος τακτικός αξιολογητής του ΝΑΤΟ στον τομέα CIS.



Αξίζει να σημειωθεί πως ο 50χρονος Σμήναρχος διετέλεσε μεταξύ αλλων ως Τμηματάρχης Επικοινωνιών Διοίκησης ΓΕΕΦ στη Κύπρο.

Η επαγγελματική του εμπειρία περιλάμβανε τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη συστημάτων ραντάρ, την ανάπτυξη λογισμικού για αερομεταφερόμενα ραντάρ, τη διαχείριση και ασφάλεια πληροφοριακών και δικτυακών υποδομών, καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μεγάλων εξοπλιστικών προγραμμάτων με ρόλο Project Manager.

Παράλληλα, συμμετείχε σε διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης συστημάτων επικοινωνιών, διασφαλίζοντας τη διαλειτουργικότητά τους τόσο σε εθνικό όσο και σε συμμαχικό επίπεδο. Διέθετε επίσης ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, με συνεχή επιμόρφωση κυρίως στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, και ασχολήθηκε με τη μελέτη και αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών που αφορούν κρίσιμες υποδομές και σύνθετα τεχνολογικά περιβάλλοντα.

Πώς εντοπίστηκε

Ο εντοπισμός της δράσης του έγινε πριν από αρκετούς μήνες, έπειτα από ενημέρωση που έλαβε η Ελλάδα από μυστική υπηρεσία άλλης χώρας. Μετά τη σχετική ειδοποίηση, η ΕΥΠ έθεσε τον Σμήναρχο υπό διακριτική παρακολούθηση.

Η απόφαση για τη σύλληψή του ελήφθη όταν εκτιμήθηκε ότι οι πληροφορίες που διοχέτευε αφορούσαν ολοένα και πιο ευαίσθητα ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Οι αρχές εξετάζουν, παράλληλα, ενδεχόμενη εμπλοκή του και σε άλλα πρόσφατα παρόμοια περιστατικά.

Ο τρόπος δράσης

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο αξιωματικός φέρεται να άφησε ψηφιακά ίχνη μέσω κωδικού QR που χρησιμοποιούσε για την πρόσβαση σε κρίσιμα αρχεία. Μέσω αυτής της διαδικασίας, φέρεται να μετέφερε στο Πεκίνο άκρως ευαίσθητες και απόρρητες πληροφορίες στρατιωτικής σημασίας.

Οι πράξεις του κρίνονται ποινικά κολάσιμες βάσει του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και αναμένεται να ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

Σε ανακοίνωσή του, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας αναφέρει ότι «την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία με άλλες κρατικές υπηρεσίες και παρουσία εισαγγελικού λειτουργού».

Όπως σημειώνεται, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν σαφών ενδείξεων για τέλεση αξιόποινων πράξεων που αφορούν τη συλλογή και μετάδοση απόρρητων στρατιωτικών πληροφοριών σε τρίτους, με κίνδυνο πρόκλησης σοβαρής βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Τι είναι η 128 ΣΕΤΗ

Η 128 Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών, με έδρα το Καβούρι Βουλιαγμένης, λειτουργεί εδώ και σχεδόν 70 χρόνια και αποτελεί τον βασικό πυλώνα μετεκπαίδευσης των στελεχών Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρονικών της Πολεμικής Αεροπορίας.

Με διαρκή προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις, η μονάδα προσφέρει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, πλήρως εναρμονισμένη με τις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, λειτουργούν εξειδικευμένα σχολεία σε κρίσιμους τομείς, όπως τα ραντάρ έρευνας, οι ασύρματες και ενσύρματες επικοινωνίες, ο ηλεκτρονικός πόλεμος, τα ηλεκτρονικά συστήματα επιτήρησης και τα συστήματα ραδιοναυτιλίας.

Παράλληλα, λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της πληροφορικής, η 128 ΣΕΤΗ έχει αναπτύξει σχολεία Πληροφορικής, τα οποία παρέχουν εξειδικευμένη εκπαίδευση στη χρήση εφαρμογών και στη συντήρηση υπολογιστών και δικτύων.

Από το 2022, στη μονάδα υλοποιείται πρόγραμμα τεχνολογικής αναβάθμισης με τη δημιουργία υποδομής εκπαίδευσης για τηλεχειρισμούς ασυρμάτων, στο πλαίσιο προγράμματος του ΝΑΤΟ, ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα και τη συμμόρφωση με τα συμμαχικά πρότυπα.





