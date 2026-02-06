Ο Δήμος Λευκωσίας ενημερώνει με ανακοίνωση ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι κάτοχοι ηλεκτρικών οχημάτων ή οχημάτων κινούμενων με ηλεκτροκίνητη μηχανή θα δικαιούνται έκπτωση 20% στην εξαμηνιαία συνδρομή/χρέωση στάθμευσης σε όλους τους οργανωμένους Δημοτικούς Χώρους Στάθμευσης.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι το κόστος της εξαμηνιαίας κάρτας/συνδρομής με την έκπτωση του 20% ανέρχεται στο ποσό των €216 και ισχύει για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησής της, εκτός από τον Δημοτικό Χώρο Στάθμευσης Παλαιό ΓΣΠ, που το αντίστοιχο κόστος ανέρχεται στο ποσό των €288 με την έκπτωση του 20%.

Αναφέρεται περαιτέρω ότι όσοι επιθυμούν να επωφεληθούν της πιο πάνω ρύθμισης θα πρέπει να αποστείλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected] αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του οχήματός τους και δήλωση του Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης που τους ενδιαφέρει και σημειώνεται ότι η κάρτα ισχύει μόνο για τον χώρο στάθμευσης που θα επιλεγεί.

Προστίθεται πως ακολούθως θα εκδίδεται χρεωστικό σημείωμα, το οποίο θα αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο και θα μπορεί να εξοφληθεί στα ταμεία του Δήμου ή διαδικτυακά και ότι με την παραλαβή της απόδειξης πληρωμής, ο Δήμος θα προχωρεί στην έκδοση της κάρτας και θα ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο μόλις αυτή είναι έτοιμη για παραλαβή.

