Άμεση κατάθεση στη Βουλή της νέας ενιαίας νομοθεσίας για την αναπηρία αναμένει η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥ.Σ.Ο.Α.), όπως αναφέρει σε δελτίο Τύπου.

Η Συνομοσπονδία επικαλείται προς τούτο τον ετήσιο απολογισμό του έργου της Κυβέρνησης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, υπενθυμίζοντας ότι οι σχετικές εξαγγελίες, έγιναν πριν από ένα χρόνο και εκφράζει ανησυχία ότι με τη Βουλή να εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο κάθε νέα καθυστέρηση αυξάνει τον κίνδυνο να χαθεί μια ιστορική ευκαιρία ουσιαστικής μεταρρύθμισης και η Πολιτεία να μείνει και πάλι στα λόγια.

Αναφέρει επίσης ότι χιλιάδες άτομα με αναπηρίες παραμένουν εγκλωβισμένα σε ένα σύστημα, το οποίο συνδέει την αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα με το εισόδημα, παραβιάζοντας ανθρώπινα δικαιώματα και διεθνείς δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως το δικαίωμα στην ανεξάρτητη, αξιοπρεπή διαβίωση, με γονείς παιδιών με αναπηρίες, ζουν με το διαρκή φόβο της επόμενης μέρας, χωρίς καμία διασφάλιση για το μέλλον των παιδιών τους, ενώ όλες οι υφιστάμενες παροχές, παραμένουν καθηλωμένες εδώ και εικοσαετίες.

"Ως ΚΥ.ΣΟ.Α., επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά ότι πίσω από τους θετικούς οικονομικούς δείκτες και τις αναπτυξιακές αναφορές, υπάρχει μια σκληρή πραγματικότητα, η οποία παραμένει αμετάβλητη, για χιλιάδες πολίτες με αναπηρίες εδώ και δεκαετίες", συμπληρώνει η Συνομοσπονδία.

Πηγή: ΚΥΠΕ