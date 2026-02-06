Η Ευρωπαϊκή Αριστερά θα συνεχίσει τη μάχη κατά της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur η οποία θα έχει επιπτώσεις στην ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων αλλά θα επηρεάσει και τη διατήρηση παραδοσιακών κυπριακών προϊόντων, τα οποία δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν μαζικά παραγόμενα αγαθά χαμηλότερου κόστους, δήλωσε ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Γεωργίου, σε διάσκεψη Τύπου την Παρασκευή στο Σπίτι της ΕΕ στη Λευκωσία.

Παράλληλα ο επίτιμος Πρόεδρος της ΕΚΑ Μιχάλης Λύτρας εξήγγειλε νέες κινητοποιήσεις των αγροτών το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου με πορεία από την Πλατεία Ελευθερίας προς το Σπίτι της ΕΕ και πιθανότατα και το Προεδρικό, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία ''ταφόπλακα του αγροτικού τομέα''.

Ο Ευρωβουλευτής στις δικές του τοποθετήσεις είπε ότι η Ευρωπαϊκή Αριστερά και το ΑΚΕΛ δεν είναι μηδενιστές και ούτε ευρωσκεπτικιστές, αναγνωρίζουν τα οφέλη των επιδοτήσεων, αλλά οραματίζονται μια διαφορετική Ευρώπη που να λαμβάνει υπόψη τους πολίτες της, τους νέους, την ασφάλεια στην υγεία και το περιβάλλον. «Τα αρνητικά σε πολλούς τομείς είναι τόσα πολλά που εμείς λέμε ότι δεν θα την δεχτούμε», τόνισε.

Είπε ότι την ερχόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο θα επανακαταθέσουν τις τροπολογίες τους αν και γνωρίζουν την τύχη τους και κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τώρα που η Κύπρος προεδρεύει της ΕΕ, να επιδιώξει συμμαχίες με άλλες επηρεαζόμενες χώρες ώστε στις διαπραγματεύσεις για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ να διασφαλίσει δεσμεύσεις για τους αγρότες.

Ξεκαθάρισε ότι δεν αναμένουν ότι υπάρχουν περιθώρια για μεγάλες αλλαγές στη συμφωνία, αλλά τόνισε ότι θα δώσουν την μάχη και την πάλη για να επουλώσουν πληγές.

Απαντώντας σε ερώτηση ανέφερε ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για παραβίαση του ενωσιακού δικαίου θα εκδοθεί εντός 18-24 μηνών αλλά η συμφωνία θα εφαρμοστεί τώρα, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή και τετελεσμένα που δύσκολα ανατρέπονται.

Σε περίπτωση δικαίωσης, είπε, τότε ανατρέπεται η όλη συμφωνία και χρειάζονται νέοι όροι, ωστόσο δεν φάνηκε αισιόδοξος επί τούτου.

Επίσης ο κ. Γεωργίου τόνισε ότι σε άλλες χώρες έγιναν μελέτες επιπτώσεων και διασφαλίστηκαν τα παραδοσιακά προϊόντα όπως πχ στην Ελλάδα που διασφάλισε 21 τέτοια προϊόντα ενώ η Κύπρος δεν κατάφερε να διασφαλίσει ούτε το χαλούμι.

Τόνισε επίσης ότι τα εισαγόμενα προϊόντα της Mercosur παράγονται συχνά με χρήση φυτοφαρμάκων που απαγορεύονται στην ΕΕ, με χαμηλό κόστος, σε περιοχές με άφθονο νερό και γεωργικές εκτάσεις και που δεν μπορούν τα ανταγωνιστούν τα ευρωπαϊκά και κυπριακά προϊόντα.

«Λέμε όχι σε ένα εμπόριο που βαφτίζει την περιβαλλοντική καταστροφή και την απορρύθμιση, ως "ανάπτυξη". Λέμε όχι σε ένα σύστημα που εισάγει φτώχεια και εξάγει αδικία. Δεν δεχόμαστε μια συμφωνία που μετράει κέρδη σε τόνους, αλλά αγνοεί το κόστος στην υγεία μας και στο μέλλον των παιδιών μας, που οδηγεί τους αγρότες μας στον αφανισμό, για να γεμίσουν κάποιες λίστες με φθηνά προϊόντα», τόνισε ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ.

Επίσης διερωτήθηκε ποια μερίδα πολιτών στην Κύπρο έχει την οικονομική ευχέρεια να αγοράζει ακριβά και ποιοτικά προϊόντα και τι θα γίνει όταν στραφούμε στα φθηνά αλλά αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα από την Μercosur με κόστος για την δημόσια υγεία.

Η Χριστίνα Νικολάου, Επικεφαλής Γραφείου Περιβάλλοντος ΚΕ ΑΚΕΛ είπε ότι με την συμφωνία παραβιάζονται, μεταξύ άλλων, και πολλοί περιβαλλοντικοί στόχοι που έθεσε η ίδια η ΕΕ για την αποψίλωση δασών, για τους ρύπους κλπ και υπονομεύεται η Πράσινη Συμφωνία, χαρακτηρίζοντας το γεγονός αυτό παράδοξο.

Τις ανησυχίες τους για τη συμφωνία εξέφρασαν εκπρόσωποι του Συνδέσμου Καταναλωτών, του Ιδρύματος Λαόνα και μελισσοκόμοι που παρευρέθηκαν στην διάσκεψη Τύπου.

Πηγή: ΚΥΠΕ