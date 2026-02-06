Τραγικό τέλος είχε ζευγάρι Κύπριων που διαμένουν στο Λονδίνο. Ο Ανδρέας και η Σοφία Λέσκου, εντοπίστηκαν νεκροί από την πυροσβεστική σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κατοικία στην Albemarle Road στο Barnet, στο βόρειο Λονδίνο, στις 16 Ιανουαρίου 2026.

Όπως αναφέρεται στην Παρικιακή, η πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί στο ισόγειο της διώροφης κατοικίας, όπου βρισκόταν το ζευγάρι. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο Ανδρέας και η Σοφία εντοπίστηκαν νεκροί με την αιτία θανάτου να αποδίδεται σε εισπνοή καπνού.

Η Πυροσβεστική εκτιμά ότι η φωτιά προκλήθηκε από αναμμένα κεριά, τα οποία βρίσκονταν κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Η οικογένεια επιβεβαίωσε ότι το ζευγάρι συνήθιζε να ανάβει κεριά περιβαλλόμενα από θρησκευτικές εικόνες και φωτογραφίες αγαπημένων προσώπων, τα οποία και πιθανόν προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Ο Ανδρέας Λέσκου γεννήθηκε στην Αμμόχωστο στις 9 Νοεμβρίου 1935 και η Σοφία στις Πάνω Κιβίδες στις 21 Νοεμβρίου 1935. Το ζευγάρι γνωρίστηκε στο Vauxhall του Λονδίνου το 1958 και παντρεύτηκε το επόμενο έτος. Μαζί διηύθυναν την επιχείρηση Lescou’s Delicatessen με καταστήματα σε διάφορες περιοχές του Λονδίνου και με υποκατάστημα στη Λεμεσό.

Αφήνουν πίσω τους τις κόρες τους, Δέσποινα και Χρυστάλλα, και τα εγγόνια τους Αμέλια, Σόφι, Γρηγόρη, Φύτο και Ανδρέα. Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία Αγίας Αικατερίνης στο Barnet, με ταφή στο New Southgate Cemetery & Crematorium.

Η οικογένεια συγκεντρώνει χρήματα στη μνήμη του Ανδρέα και της Σοφίας υπέρ του AgeUK.