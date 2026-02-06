Την κατανόηση της Πολιτείας ζητά ο Αντιδήμαρχος και δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, αναφορικά με την προσωρινή παραμονή του Δημοτικού Γραμματέα του Δήμου Πάφου, ο οποίος βρίσκεται σε αφυπηρετική άδεια εδώ και τρεις εβδομάδες, λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στον Δήμο μετά την αργία του Δημάρχου Πάφου.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Ονησιφόρου ανέφερε ότι οι διαδικασίες για την πλήρωση της θέσης του Δημοτικού Γραμματέα θα έπρεπε να είχαν τροχοδρομηθεί πριν από περίπου έξι μήνες. Όπως σημείωσε, επί του θέματος αναμένεται να συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση της ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, πολύ πιθανόν το απόγευμα της Παρασκευής.

Ο δημαρχεύων εξήγησε ότι ο Δημοτικός Γραμματέας, Θέμης Φιλιππίδης, παρότι βρίσκεται σε αφυπηρετική άδεια, αναγκάζεται να προσέρχεται στο γραφείο αφιλοκερδώς, προκειμένου να υποβοηθήσει τη λειτουργία του Δήμου και να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες που έχουν προκύψει.

Ο κ. Ονησιφόρου κάλεσε την Πολιτεία να εξετάσει με κατανόηση το ζήτημα και να επιτρέψει την παραμονή του Δημοτικού Γραμματέα, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου Πάφου.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο κ. Φιλιππίδης είχε αποστείλει επιστολή προς τον Δήμαρχο Πάφου πριν από έξι μήνες, με την οποία επισήμαινε πως, λόγω της επικείμενης αφυπηρέτησής του, θα έπρεπε να κινηθούν εγκαίρως οι διαδικασίες για την ανανέωση της θέσης του, κάτι που ωστόσο δεν έγινε, όπως υποστήριξε.

Υπουργείο Εσωτερικών

Σε συστάσεις στον Αντιδήμαρχο Πάφου και δημαρχεύοντα Πάφου Άγγελο Ονησιφόρου προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να σταματήσει να εργάζεται ο Δημοτικός Γραμματέας Θέμης Φιλιππίδης εφόσον είναι με προαφυπηρετική άδεια, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκο Ηλία.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Ηλία ανέφερε πως μετά την επικοινωνία του με τον δημαρχεύοντα ο κ. Ονησιφόρου του ανέφερε πως θα συμμορφωθεί ο Δήμος με τις συγκεκριμένες συστάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ερωτηθείς τι θα γίνει από τούδε και στο εξής, ο κ. Ηλία ανέφερε πως θα πρέπει να προκηρυχθεί η θέση και μέχρι την κανονική της πλήρωση να γίνει αναπληρωματικός διορισμός άλλο υπάλληλου του Δήμου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών «διερευνά την συγκεκριμένη υπόθεση εν εύθετω χρόνω», κατέληξε.

Σημειώνεται πως Δημοτικός Γραμματέας με προαφυπηρετική άδεια δεν δικαιούται να εργάζεται, ούτε να υπογράφει οτιδήποτε.

Πηγή: ΚΥΠΕ