Σε θρήνο βύθισε την Κύπρο η είδηση του αδόκητου χαμού της Όλγας Πιερίδου, γνωστή για τη φωνή της στα ραδιοφωνικά κύματα και καταξιωμένη φωνή του νησιού.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου «αποχαιρετούμε την αγαπημένη φίλη, συναδέλφισσα και καταξιωμένη φωνή των ραδιοφωνικών κυμάτων, Όλγα Πιερίδου, η οποία απεβίωσε σήμερα (6/2), αφήνοντας το αποτύπωμά της στο πολιτιστικό και πνευματικό γίγνεσθαι της Κύπρου. Είναι μεγάλη μας τιμή που υπήρξε επίτιμο μέλος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, τίτλος ο οποίος θα παραμείνει ανεξίτηλος».

Με απέραντη θλίψη και βαθιά συγκίνηση αναφέρουν ότι «η Όλγα Πιερίδου υπήρξε μια από τις πιο σεβαστές και αγαπητές ραδιοφωνικές παραγωγούς στη χώρα μας, με μακρά και πολυδιάστατη προσφορά στον χώρο της ραδιοφωνικής επικοινωνίας. Μέσα από την πολυετή παρουσία της στο Πρώτο Πρόγραμμα του ΡΙΚ, καθήλωνε το κοινό με την ευαισθησία, την πνευματική καθαρότητα και την ποιότητα των εκπομπών της, αναδεικνύοντας θέματα λογοτεχνίας, τέχνης, πολιτισμού και κοινωνικών επιστημών. Εκπομπές της όπως το «Γυρνάμε Σελίδα» στο ΡΙΚ1 προσέφεραν διαρκώς μια γόνιμη συνάντηση ανάμεσα σε δημιουργούς, καλλιτέχνες και διανοούμενους, και καθιέρωσαν τη φωνή της ως σημείο αναφοράς για ποιοτικό ραδιοφωνικό λόγο».

«Παράλληλα, η Όλγα Πιερίδου συμμετείχε ενεργά στο ραδιόφωνο του Άστρα (μέσα από την εκπομπή της με τίτλο “Συνταγές για βιβλιοφάγους”, ένα τίτλο που μαρτυρά την αγάπη της για τα βιβλία και τον πολιτισμό. Μια εκπομπή πολιτιστικού και λόγιου περιεχομένου που επηρέασε και πάλι σημαντικά το ακροατήριο, προωθώντας πνευματικές και κοινωνικές συζητήσεις που αφορούσαν τα γράμματα και τον σύγχρονο βίο και φυσικά το βιβλίο.

Η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου εκφράζει τα πιο θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της, στους συναδέλφους της και σε όλους όσοι είχαν την τύχη να την γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί της. Η φωνή της μπορεί να σίγησε, όμως η κληρονομιά που αφήνει πίσω της — μέσα από το έργο, τις εκπομπές και τις πνευματικές της αναζητήσεις — θα συνεχίσει να εμπνέει και να φωτίζει το κοινό και τις επόμενες γενιές.

Καλό ταξίδι, αγαπημένη Όλγα — η συμβολή σου στα γράμματα, στον πολιτισμό και στη δημόσια ζωή της Κύπρου θα παραμείνει ζωντανή στη μνήμη μας», αναφέρεται.