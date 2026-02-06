Πραγματοποιήθηκαν στον Στρόβολο τα εγκαίνια και η ονοματοδότηση του Δημοτικού Πάρκου «Άντης Χατζηκωστής», ενός νέου χώρου πρασίνου που δημιουργήθηκε προς τιμήν της μνήμης και της προσφοράς του Άντη Χατζηκωστή.

Τα εγκαίνια τέλεσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο οποίος ανέφερε ότι «δεν θα μπορούσα να απουσιάζω από αυτή τη σεμνή τελετή που μας δίνει την ευκαιρία για ακόμα μια φορά να τιμήσουμε ένα σπουδαίο και ανιδιοτελή άνθρωπο και ένα πραγματικό φίλο, τον Άντη Χατζηκωστή. Σήμερα δίνουμε σε αυτό τον όμορφο χώρο το όνομα ενός ανθρώπου που αν και χάθηκε πρόωρα, αδόκητα και άδικα, εξακολουθεί να βρίσκεται στη σκέψη και την καρδιά μας και να μας ακολουθεί σε κάθε βήμα».

Η τελετή πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Στροβόλου σε συνεργασία με το Συγκρότημα ΔΙΑΣ, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και ανθρώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Ο δήμαρχος Στροβόλου, Σταύρος Σταυρινίδης, σημείωσε ότι «αντιπροσωπεύοντας μια πληθώρα αξιών που προασπίζεται ο Δήμος Στροβόλου, ο Άντης Χατζηκωστής άφησε πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό όπως άλλωστε και μια λαμπρή παρακαταθήκη. Το πάρκο δεν αποτελεί μόνο ένα χώρο πρασίνου αλλά και ένα μνημείο ενός ανδρός επιφανούς η μνήμη του οποίου θα μείνει αθάνατη».

Το πάρκο βρίσκεται επί της οδού Άντη Χατζηκωστή, πλησίον του κυκλικού κόμβου της λεωφόρου Αρχαγγέλου, και παραδίδεται πλέον στους πολίτες ως χώρος αναψυχής, πρασίνου και μνήμης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΙΑ και του Σίγμα, Χρύσανθος Τσουρούλλης, επισήμανε ότι «το πάρκο που εγκαινιάζουμε σήμερα, δίπλα από τον χώρο που συνεχίζεται καθημερινά η δημοσιογραφική μας διαδρομή, δεν είναι απλώς ένας χώρος πρασίνου. Είναι ένα σύμβολο ότι η μνήμη δεν ξεθωριάζει, ότι η βία δεν νικά και ότι οι ιδέες δεν δολοφονούν. Είναι ένας χώρος για να περνούν άνθρωποι, παιδιά, εργαζόμενοι, να σταματούν για λίγο, να θυμούνται και ίσως να αναρωτούνται στο τέλος της μέρας ή σημαίνει τελικά με υπερασπίζεσαι την αλήθεια. Για εμάς, το Συγκρότημα Δίας και την Τηλεόραση ΣΙΓΜΑ, ο Άντης δεν ήταν και δεν θα είναι ποτέ παρελθόν».

Η τελετή ολοκληρώθηκε με τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας ονοματοδότησης του πάρκου.