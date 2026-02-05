Οι επενδύσεις στο νερό, στο έδαφος, στην αποκατάσταση της φύσης και στη βιοποικιλότητα αποτελούν κρίσιμες συνιστώσες της ευρωπαϊκής ασφάλειας, ανέφερε η Ευρωπαία Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας Jessika Roswall στο πλαίσιο κοινής συνάντησης των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Περιβάλλοντος και Γεωργίας και Φυσικών Πόρων στην Βουλή.

Της συνάντησης συμπροήδρευσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων Γιαννάκης Γαβριήλ. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης τα Μέλη των δύο Επιτροπών Πρόδρομος Αλαμπρίτης, Αντρέας Καυκαλιάς, Ανδρέας Πασιουρτίδης, Χαράλαμπος Πάζαρος, Κυριάκος Χατζηγιάννη και Λίνος Παπαγιάννης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από τη Βουλή, κατά την εισαγωγική της τοποθέτηση, η κ. Roswall αναφέρθηκε στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιό της, επισημαίνοντας ότι η παρούσα γεωπολιτική συγκυρία καθιστά αναγκαία την αποτελεσματική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας με έμφαση στην απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου, χωρίς υπονόμευση των περιβαλλοντικών στόχων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο νερό ως στρατηγικό και ζωτικής σημασίας πόρο, υπογραμμίζοντας ότι η επάρκεια και η ποιότητά του δεν μπορούν πλέον να θεωρούνται δεδομένες και τόνισε τη σημασία της πλήρους εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα ύδατα.

Όπως ανέφερε, το νερό αποτελεί ζήτημα ασφάλειας και προτεραιότητα τόσο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Αναφερόμενη στις δασικές πυρκαγιές, η κ. Roswall χαιρέτισε την εξαγγελία για τη δημιουργία περιφερειακού κόμβου πυρόσβεσης στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της ετοιμότητας.

Σε ό,τι αφορά την κυκλική οικονομία, σημείωσε ότι μόλις το 12% της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι σήμερα κυκλικό, επισημαίνοντας την ανάγκη αξιοποίησής της ως εργαλείου μείωσης εξαρτήσεων και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Αναφορά έγινε επίσης στις προοπτικές της βιοοικονομίας, και ειδικότερα της μπλε βιοοικονομίας για την Κύπρο, καθώς και στη σημασία εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Αποκατάσταση της Φύσης.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, Γιαννάκης Γαβριήλ, επισήμανε ότι το υδατικό πρόβλημα αποτελεί κοινή πρόκληση για όλες τις χώρες της Μεσογείου, παραπέμποντας στην Κοινή Διακήρυξη που υιοθετήθηκε πρόσφατα στη Λευκωσία στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Γεωργίας των Κοινοβουλίων των Μεσογειακών Κρατών.

Ο κ. Γαβριήλ τόνισε την ανάγκη λήψης υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών της Μεσογείου ενώ εξέφρασε έντονες ανησυχίες τόσο για τις εκτιμώμενες επιπτώσεις της ενδιάμεσης εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–MERCOSUR στην ευρωπαϊκή αγορά και στο περιβάλλον όσο και για την προβλεπόμενη μείωση της χρηματοδότησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ).

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου υπογράμμισε τη σημασία της διάχυσης βέλτιστων πρακτικών και της καθοδήγησης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη-μέλη της Ένωσης σε περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς και την ανάγκη σαφέστερου προσδιορισμού και ενίσχυσης των έργων βιοοικονομίας στην Κύπρο.

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, οι Κύπριοι βουλευτές ανέδειξαν τις επιπτώσεις της κλιματικής και υδατικής κρίσης στην Κύπρο, επισημαίνοντας τη μειωμένη πληρότητα των φραγμάτων, τις παρατεταμένες ανομβρίες και τις αυξημένες πιέσεις στον πρωτογενή τομέα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναφορές έγιναν επίσης στην επιτακτική ανάγκη υλοποίησης του περιφερειακού κόμβου πυρόσβεσης στην Κύπρο με σαφή χρονοδιαγράμματα, στη σημασία της πρόληψης και της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των πυρκαγιών, καθώς και στις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας της Κύπρου λόγω αυξημένου κόστους παραγωγής και ανεπαρκών κινήτρων που παρεμποδίζουν την προσέλκυση νέων γεωργών.

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών και μείωσης του διοικητικού άχθους ώστε η κυκλική οικονομία να συνδυαστεί αποτελεσματικά με την καινοτομία, τις επενδύσεις και την κοινωνική συνοχή.

Καταληκτικά, η Ευρωπαία Επίτροπος τόνισε ότι οι επενδύσεις στο νερό, στο έδαφος, στην αποκατάσταση της φύσης και στη βιοποικιλότητα αποτελούν κρίσιμες συνιστώσες της ευρωπαϊκής ασφάλειας και πρέπει να αντιμετωπιστούν ολιστικά στον μελλοντικό δημοσιονομικό σχεδιασμό της Ένωσης.

Την κ. Roswall συνόδευαν ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Eric Mamer, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του Γραφείου της και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ