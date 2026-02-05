Στο Πρωτοσέλιδο και στον Ανδρέα Δημητρόπουλο θα παραχωρήσει συνέντευξη την Παρασκεύη (5/2) η Ιωάννα Φωτίου, γνωστή ως «Annie Alexui». Μιλά αποκλειστικά για τις υποθέσεις που ταρακούνησαν τις αρχές και το πολιτικό σκηνικό.

Απαντά για τις καταγγελίες που προκάλεσαν θύελλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τα εντάλματα σύλληψης που εκκρεμούν εναντίον της και εξηγεί πώς διαχειρίζεται τις επιθέσεις, τις απειλές και την ασφυκτική πίεση.

Μιλά επίσης για τις καταγγελίες που δημοσίευσε και πως έφτασε στην αλήθεια της.Το άσυλο στη Ρωσία, το παρελθόν της που επιστρέφει στο προσκήνιο και την στάση της αστυνομίας μέχρι σήμερα. Κάνει έκκληση για δικαίωση από τις Κυπριακές αρχές.