Στο πρόγραμμα «Στρόβολος εν κινήσει» καλεί το κοινό να συμμετέχει ο Δήμος Στροβόλου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Σκοπός του προγράμματος είναι η καταγραφή των πραγματικών αναγκών μετακίνησης των οικογενειών και χρηστών του οδικού δικτύου, ώστε να καταστεί δυνατός ο σχεδιασμός ασφαλών και αποτελεσματικών διαδρομών που να εξυπηρετούν όσο το δυνατόν περισσότερους δημότες.

Το κοινό καλείται να συμπληρώσει τις καθημερινές τους μετακινήσεις στη σελίδα https://strovolos.inmotion.cy/ (μετακινήσεις παιδιών από και προς το σχολείο, δραστηριότητες, φροντιστήρια κ.ά).

Η ψηφιακή καταγραφή των μετακινήσεων θα επιτρέψει τη χαρτογράφηση των υφιστάμενων αναγκών και θα συμβάλει στον μετέπειτα στοχευμένο σχεδιασμός διαδρομών, με απώτερο σκοπό τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και τη βελτίωση της καθημερινότητας όλων μας, αναφέρει ο Δήμος σε ανακοίνωσή του.

Ο Δήμος Στροβόλου απευθύνει έκκληση για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή, ώστε να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης και να εξεταστούν οι βέλτιστες δυνατές λύσεις.

Διευκρινίζεται ότι η δήλωση των διαδρομών δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε δέσμευση από πλευράς του Δήμου ή του Υπουργείου για την παροχή συγκεκριμένων διαδρομών λεωφορείων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

(ΚΥΠΕ/ΜΧ/ΓΒΑ)