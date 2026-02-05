Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας ανακοίνωσε σήμερα την παραλαβή της Πολεοδομικής Άδειας για την κατασκευή της Κεντρικής Πλατείας Παραλιμνίου, ενός έργου στρατηγικής σημασίας που αναμένεται να αναβαθμίσει αισθητικά και λειτουργικά το ιστορικό κέντρο της πόλης.

Η άδεια παραδόθηκε στον Δήμαρχο Παραλιμνίου – Δερύνειας από τον Πρόεδρο του ΕΟΑ Αμμοχώστου, τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού και τη Διευθύντρια Αδειοδότησης, παρουσία του Αντιδημάρχου Παραλιμνίου και του Δημοτικού Μηχανικού.

Η νέα πλατεία θα περιλαμβάνει χώρο εκδηλώσεων, πάρκο, χώρο μνημείων και εκτεταμένη δενδροφύτευση, ενώ προβλέπεται να φιλοξενεί έως και 3.500 άτομα για ποικίλες δραστηριότητες και συγκεντρώσεις. Το συνολικό κόστος του έργου εκτιμάται στα €5 εκατομμύρια, με τον Δήμο να έχει ήδη υποβάλει αίτημα για συγχρηματοδότηση από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Η αρχιτεκτονική πρόταση των μελετητών βασίζεται στη δημιουργία ενός κεντρικού σημείου αναφοράς που αναδεικνύει οπτικά τις τρεις εκκλησίες της περιοχής, ενώ η σύνδεση της πλατείας με τη λίμνη και τη θάλασσα επιτυγχάνεται μέσω ενός υδάτινου στοιχείου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην καθολική προσβασιμότητα, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι πολίτες θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα σε όλη την έκταση της πλατείας.

Το έργο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αστικής ανάπλασης που περιλαμβάνει την αναβάθμιση του Κεντρικού Πυρήνα και τη δημιουργία πολυώροφου χώρου στάθμευσης δίπλα από το Δημοτικό Μέγαρο Παραλιμνίου. Η ολοκληρωμένη αυτή παρέμβαση, σύμφωνα με τον Δήμο, συνδυάζει παραδοσιακά στοιχεία με σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και αναμένεται να αναδείξει την ταυτότητα της πόλης, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των δημοτών και την εμπειρία των επισκεπτών.

Με την έκδοση της άδειας, ο Δήμος Παραλιμνίου ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση ενός από τα πιο σημαντικά έργα αστικής ανάπτυξης στην περιοχή, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του για βιώσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της πόλης.