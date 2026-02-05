Σε τροχιά ολοκλήρωσης βρίσκεται το μεγαλύτερο έργο υποδομής που υλοποιείται στον Δήμο Παραλιμνίου, η Μαρίνα Παραλιμνίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου. Πρόκειται για ένα πολυσύνθετο και στρατηγικής σημασίας έργο, το οποίο αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.

Όπως αναφέρεται, τα λιμενικά έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία υλοποίησης της μαρίνας. Παράλληλα, οι εργασίες που αφορούν το εμπορικό και οικιστικό σκέλος του έργου συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με στόχο την έγκαιρη παράδοση των υποδομών.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η πρόοδος στις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της μαρίνας. Το κτήριο που θα στεγάσει την Αστυνομία και το Τελωνείο, καθώς και ο σταθμός καυσίμων, αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία εντός του επόμενου μήνα, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη λειτουργικότητα του έργου.

Η Μαρίνα Παραλιμνίου χαρακτηρίζεται ως ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο με πολλαπλά οφέλη, καθώς αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της επαρχίας, δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης και προστιθέμενη αξία για την τοπική κοινωνία και οικονομία.