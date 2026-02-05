Νέα υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου διερευνά η Αστυνομία, μετά από σχετική καταγγελία 79χρονου, στο ΤΑΕ Πάφου.

Σύμφωνα με τον παραπονούμενο, στις 30 Ιανουαρίου 2026 δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστό του πρόσωπο, από αριθμό ο οποίος φαινόταν ότι προέρχεται από διαδικτυακή τράπεζα, στην οποία διατηρεί λογαριασμό. Ο άγνωστος του συστήθηκε ως λειτουργός της τράπεζας και τον ενημέρωσε ότι κάποιος προσπαθεί να εισέλθει στον λογαριασμό του. Ακολούθως ζήτησε από τον παραπονούμενο όπως του δώσει τον κωδικό του τραπεζικού του λογαριασμού, δήθεν με σκοπό να τον ασφαλίσει.

Ο παραπονούμενος πείστηκε και έδωσε τον κωδικό του στον άγνωστο. Ο άγνωστος ζήτησε επίσης από τον παραπονούμενο, να εγκαταστήσει στο κινητό του τηλέφωνο συγκεκριμένη εφαρμογή και να ακολουθήσει τις οδηγίες του, πράγμα το οποίο επίσης έπραξε ο παραπονούμενος.

Ο 79χρονο αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απάτης, όταν σε μεταγενέστερο έλεγχο που έκανε στο λογαριασμό του, διαπίστωσε ότι είχε κλαπεί το ποσό των €1,460.

Το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Πάφου διερευνά την υπόθεση.

Με αφορμή και αυτή την υπόθεση η Αστυνομία υπενθυμίζει σε όλους να είναι πάντοτε προσεκτικοί στις συναλλαγές τους και να μην αποκαλύπτουν ποτέ τους προσωπικούς κωδικούς, οποιασδήποτε εφαρμογής ή λογαριασμού τους. Υπενθυμίζει επίσης ότι κανένας τραπεζικός ή άλλος οργανισμός ζητά ενημέρωση για κωδικούς προσωπικών λογαριασμών μέσω τηλεφώνου ή με άλλο τρόπο.