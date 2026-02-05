Τα εικονιζόμενα πρόσωπα (καταγωγή από το Πακιστάν) αναζητούνται για διευκόλυνση των ανακρίσεων, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξης πλημμελήματος, πλαστοπροσωπίας και πλαστογραφίας, τα οποία διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 29/12/2025 – 01/02/2026 στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22802380 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.