Στην Ολομέλεια της Βουλής οδηγούνται εντός των επόμενων δύο εβδομάδων οι προτάσεις νόμου, για τη θέσπιση μηδενικής ανοχής στην κατανάλωση αλκοόλ από νέους οδηγούς, μαθητευόμενους και άτομα χωρίς άδεια οδήγησης.

Το θέμα συζητήθηκε την Πέμπτη στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, μετά από αναβολή του με απόφαση της Ολομέλειας στις 11 Δεκεμβρίου του 2025. Εξάλλου, στην ίδια συνεδρία συζητήθηκαν και οι προτάσεις νόμου του βουλευτή Νίκου Γεωργίου για εκ των προτέρων ανακοίνωση και δημοσίευση των γενικών περιοχών, όπου θα λειτουργούν κινητές συσκευές φωτοεπισήμανσης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, τόνισε ότι τα νομοσχέδια για τη μηδενική αλκοόλη είναι εξαιρετικά σημαντικά, καθώς αφορούν άμεσα τους νέους και τα σοβαρά τροχαία δυστυχήματα με θανατηφόρα αποτελέσματα.

Όπως είπε, μετά από εσωτερικό διάλογο στην Επιτροπή, τα θέματα θα τεθούν εκ νέου ενώπιον της Ολομέλειας σε περίπου 15 ημέρες για λήψη τελικών αποφάσεων.

Αναφορικά με τις προτάσεις του βουλευτή ΔΗΣΥ Νίκου Γεωργίου για τις κινητές κάμερες, ο κ. Τρυφωνίδης ανέφερε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες εξέφρασαν αντίθεση, ωστόσο, τα πολιτικά κόμματα προτίθενται να συνεχίσουν τη συζήτηση, με στόχο -όπως υπογράμμισε- την πρόληψη και όχι την τιμωρητική λογική μέσω βαρέων εξωδίκων, που ταλαιπωρούν τους πολίτες.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι η διαβάθμιση των εξωδίκων, που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Ιούλιο του 2024, θα τεθεί τελικά σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2026, μετά την αναβάθμιση του λογισμικού, με επιπρόσθετο κόστος €1.153.000 για το κράτος.

Σε δηλώσεις του, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Γεωργίου, υπογράμμισε ότι η οδική ασφάλεια δεν ενισχύεται με αιφνιδιασμούς και πρακτικές παγίδευσης των πολιτών, αλλά με πρόληψη, διαφάνεια και σωστή ενημέρωση.

Όπως ανέφερε, η προληπτική ενημέρωση δεν αναιρεί τον έλεγχο, αλλά αντίθετα συμβάλλει στη συμμόρφωση των οδηγών και στη μείωση των τροχαίων συγκρούσεων.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Αστυνομία οφείλει να λειτουργεί με αρχές χρηστής διοίκησης, διαφάνειας και σεβασμού προς τον πολίτη, επισημαίνοντας πως ο στόχος της τροχαίας πολιτικής δεν μπορεί να είναι η τιμωρία για την τιμωρία, αλλά η καλλιέργεια ουσιαστικής οδικής συνείδησης και η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ εξέφρασε, επίσης, προβληματισμό για τις αντιδράσεις που προκαλεί στους πολίτες η πρακτική απόκρυψης των κινητών καμερών, σημειώνοντας ότι το «κρυφτούλι» δημιουργεί την αντίληψη παγίδας είσπραξης εξωδίκων, υπονομεύοντας τόσο την πρόληψη όσο και τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολιτών.

Σε δηλώσεις του, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, χαρακτήρισε τα θέματα «ιδιαίτερα κρίσιμα», σημειώνοντας ότι μία από τις τέσσερις προτάσεις αφορά τη μηδενική αλκοόλη στους νέους οδηγούς.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι να δοθούν τα απαραίτητα εργαλεία για την αποτροπή θανατηφόρων δυστυχημάτων, που συνδέονται με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

«Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν συλληφθεί 15 χιλιάδες οδηγοί. Σκεφτείτε πόσοι άλλοι κυκλοφορούν, χωρίς να έχουν εντοπιστεί, στην πλειοψηφία τους νέοι άνθρωποι. Σε συνδυασμό με ναρκωτικά, το κοκτέιλ γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνο», δήλωσε ο κ. Σαββίδης, καλώντας όλα τα κόμματα να στηρίξουν τις ρυθμίσεις, χωρίς πολιτικό κόστος.

«Πάμε να σώσουμε ζωές. Αυτό πρέπει να είναι το σύνθημα», είπε.

Έκανε, επίσης, λόγο για «λαβράκι» που προέκυψε κατά τη συζήτηση για τις κάμερες φωτοεπισήμανσης, αποκαλύπτοντας ότι η νομοθεσία που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2024 για τη διαβάθμιση των εξωδίκων παρέμενε ανενεργή επί σχεδόν ενάμιση χρόνο.

Το σχετικό λογισμικό όπως ενημερώθηκε η Επιτροπή, είπε, θα τεθεί τελικά σε εφαρμογή από την 1η Μαρτίου, με κόστος για το κράτος €1.153.000, ποσό που εγκρίθηκε για να πληρωθεί στην εταιρεία, που διαχειρίζεται το σύστημα.

Οδικά έργα, ταξί και TAKATA στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Μεταφορών

Εξάλλου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής προανήγγειλε την παρουσία του Υπουργού Μεταφορών και των συνεργατών του σε συνεδρία της Επιτροπής στις 19 Φεβρουαρίου του 2026, όπου θα συζητηθούν η πορεία και τα προβλήματα των μεγάλων οδικών και αναπτυξιακών έργων, ζητήματα λιμανιών και υποδομών, οι διαδικασίες εγγραφής μεταχειρισμένων οχημάτων, η επάρκεια των ταξί ανά επαρχία, η πειρατεία στις μεταφορές, καθώς και το σοβαρό θέμα των αερόσακων TAKATA και οι πληροφορίες για εισαγωγή επικίνδυνων εξαρτημάτων χωρίς επαρκή έλεγχο.

Πηγή: ΚΥΠΕ